آخرین شانس استقلال برای بازگشت در آسیا/ ترکیب احتمالی ساپینتو مقابل الوحدات اردن

بعید به نظر می‌رسد که ریکاردو ساپینتو بخواهد به ترکیب برنده تیمش برای دیدار با الوحدات اردن دست بزند و با تغییری کوچک نسبت به بازی با مس رفسنجان پا به میدان می‌گذارد.

برای استقلال، دیدار مقابل الوحدات فقط یک بازی گروهی نیست؛ بلکه آخرین فرصت برای حفظ شانس بقا در آسیاست. ساپینتو پس از تحمل فشار سنگین ناشی از دو شکست، به خوبی می‌داند که هر لغزش دیگری می‌تواند پروژه آسیایی آبی‌پوشان را خیلی زود پایان دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال به هیچ وجه شروع خوبی در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا نداشته و با شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل و سپس شکست خانگی مقابل المحرق بحرین، پا به میدانی می‌گذارد که می‌تواند به نوعی آخرین شانس برای ادامه مسیر آسیایی در این فصل باشد. دیدار با الوحدات اردن که امشب، چهارشنبه ۳۰ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود و آبی‌ها امید زیادی به این بازی دارند.

جنگ بقا برای استقلال و الوحدات

شاگران ریکاردو ساپینتو در حالی به استقبال این بازی می‌روند که عملکردشان در دو هفته نخست مرحله گروهی به‌شدت دور از انتظار بود. استقلال در نخستین دیدار مقابل الوصل، متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ آسیایی خود شد و در دومین دیدار نیز در تهران برابر المحرق بحرین ناباورانه شکست خورد تا بدون امتیاز در قعر جدول گروه قرار گیرد. در سوی مقابل، الوحدات نیز شرایط بهتری ندارد و هر دو دیدار خود را با شکست پشت سر گذاشته است. به این ترتیب، نتیجه دیدار امشب می‌تواند تکلیف یکی از دو تیم را تا حد زیادی در خصوص حذف از رقابت‌ها مشخص کند.

بازسازی اعتبار از دست رفته!

باتوجه به تیم پر ستاره‌ای که استقلالی‌ها این فصل دارند، به نظر می‌رسد که این تیم یکی از مدعیان جدی باشد و قرعه این تیم در مرحله گروهی هم ساده به نظر می‌رسید. با این حال با عملکرد فاجعه‌بار حالا فقط یک راه برای بازگشت به مسیر وجود دارد؛ بردن الوحدات. شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی در لیگ برتر مقابل مس رفسنجان، با روحیه‌ای متفاوت به دنبال بازسازی اعتبار خود در آسیا هستند. سرمربی پرتغالی استقلال می‌داند که هر نتیجه‌ای جز برد، می‌تواند شانس تیمش برای صعود به مرحله بعد را تقریباً از بین ببرد.

به ترکیب برنده دست نزن

ساپینتو برای این دیدار احتمالاً چند تغییر کلیدی در ترکیب خود نسبت به دو بازی قبلی مقابل الوصل و المحرق ایجاد خواهد کرد. رامین رضاییان که به نظر می‌رسید مهره مهمی در این فصل باشد، در بازی قبلی لیگ از ترکیب بیرون ماند و استقلال هم بدون او به برتری رسید و حالا به نظر می‌رسد که این اتفاق در آسیا هم تکرار شود. یعنی بعید به نظر می‌رسد که ساپینتو بخواهد به ترکیب برنده دست بزند و با تغییری کوچک نسبت به بازی با مس رفسنجان پا به میدان می‌گذارد. احتمالاً با این تفاوت که عارف آقاسی همانند بازی با مس که به دلیل مصدومیت سامان فلاح از اواسط بازی وارد ترکیب شد، از ابتدا بازی می‌کند.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوحدات اردن می‌تواند به این شکل باشد:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

تعادل میان فوتبال باشگاهی ایران و اردن

اگرچه از نظر سطح فنی و امکانات، فوتبال ایران فاصله محسوسی با اردن دارد، اما در تاریخ تقابل‌های آسیایی دو کشور، برتری روشنی دیده نمی‌شود. در ۹ رویارویی پیشین، تیم‌های ایرانی و اردنی هرکدام ۳ پیروزی و ۳ تساوی داشته‌اند. جالب آنکه هر بار که تیم‌های ایرانی با الوحدات هم‌گروه بوده‌اند، کارشان برای صعود دشوار شده است. الوحدات نیز در مصاف‌های اخیرش برابر فولاد و سپاهان، نتایج غیرقابل پیش‌بینی‌ای گرفته و بار‌ها نشان داده که تیمی سرسخت در رقابت‌های آسیایی است. با این حال، این بار با ۴ بازیکن مصدوم و غایب پا به میدان می‌گذارد؛ موضوعی که می‌تواند به سود استقلال تمام شود.

آخرین شانس برای بازگشت

