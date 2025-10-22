به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، سعید الله وردی عکاس و دانش‌آموخته رشته گرافیک گفت: نمایشگاه گروهی عکس «ایران جان» جمعه 2 آبان در کافه‌گالری برج آزادی افتتاح می‌شود. این‌نمایشگاه شامل آثار سه عکاس است که دوربین خود را نه صرفاً به عنوان ابزاری برای ثبت وقایع، بلکه به مثابه قلمی برای ستایش و کشف مجدد زیبایی‌های بصری، فرهنگی و هویتی وطن خود به کار گرفته‌اند.

وی افزود: به این‌ترتیب آثار عاطفه حقیقی، علیرضا پورهاشمی و من در این‌رویداد به نمایش درمی‌آیند. «ایران جان» تلاشی هنری است برای ترسیم دوباره اطلس بصری و فرهنگی ایران؛ یک بازنگری ساختارمند بر آنچه این سرزمین را به گنجینه‌ای منحصربه‌فرد در جهان تبدیل کرده و می‌کوشد هم‌صدایی طبیعت و تاریخ در کالبد این سرزمین را به نمایش بگذارد. در این مجموعه، معماری کهن و استوار، قامت کوه‌ها و عظمت طبیعت را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که هر سنگ و هر دیواره، حکایت از گذشته‌ای پرافتخار دارد. در کنار این صلابت تاریخی، تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران در چهره و منش اقوام مختلف جلوه‌گر می‌شود، که خودنمادی از غنای فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

این‌عکاس در ادامه، دغدغه اصلی مجموعه «ایران جان» را فراتر از زیبایی‌شناسی محض و خلق تصاویری صرفاً زیبا دانست و گفت: این آثار یک جنبش فکری را هدف قرار داده است که آن احیای توجه به گنجینه‌های پنهان و آشکار گردشگری، فرهنگی و زیستی ایران است که غالباً در هیاهوی روزمره و فشارهای زندگی مدرن نادیده گرفته می‌شوند. هنرمندان با لنز دوربین خود، تلاش کرده‌اند تا این لحظات و مکان‌ها را از پس گرد و غبار فراموشی بیرون کشند و آن‌ها را با وضوحی خیره‌کننده به تماشا بگذارند و عشق و علاقه‌ای ماندگار به تمام جنبه‌های خوب و زیبای این خانه مشترک را تقویت کنند.

سعید الله وردی با اشاره تاثیر آثار این نمایشگاه در پاسداشت میراث بصری و هویتی بر مخاطب گفت: این نمایشگاه با بیانی هنری که همزمان ریشه در اصالت تاریخی و آینده‌نگری خلاقانه دارد، تصویری عمیق، سرشار از غرور و پرشکوه از «ایران جان» را به تماشا می‌گذارد و مخاطب را وادار به تأمل می‌کند؛ تأمل در مورد اینکه چگونه می‌توان این میراث بصری و هویتی را پاس داشت و آن را به نسل‌های آینده منتقل کرد. ایران جان، صرفاً مجموعه‌ای از تصاویر نیست؛ بلکه یک دعوت‌نامه است به سفری درونی برای دیدن آنچه بارها دیده و نادیده گرفته‌ایم و ادای دینی است به زیبایی‌های سرزمینی که در آن ریشه داریم و تلاش برای تجدید پیمان با هویت بصری‌مان. امیدواریم این آثار بتوانند پلی میان گذشته، حال و آینده برقرار سازند و برگی نو در شناخت زیبایی‌های بی‌کران این مرز و بوم بگشایند.با امید به آینده‌ای که در پرتو گذشته درخشان خود می‌درخشد.

وی در پایان گفت: افتتاحیه این‌رویداد روز جمعه ۲ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شود و نمایشگاه از ۴ تا ۹ آبان از ساعت ۹ صبح در کافه‌گالری برج آزادی برپاست.

عاطفه حقیقی زاده سال 1348 در تهران، تحصیلات عکاسی خود را تا مقطع کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و سپس در مطقع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران ادامه داده است و از سال ۱۳۷۵ تا کنون مشغول به فعالیت عکاسی است.

علیرضا پورهاشمی متولد ۱۳۵۶ بجنورد، دارای مدرک دکتری داروسازی از دانشگاه تهران است که از سال ۱۳۸۰ عکاسی طبیعت را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون بصورت حرفه ای در زمینه عکاسی مشغول فعالیت هست.

سعید الله‌وردی هم متولد 1352 تهران، داری لیسانس گرافیک، کار عکاسی از سال ۱۳75 آغاز کرد و در نمايشگاه‌های گروهي پوستر (:پیدايش، امروز، ترافیک، پوستر فرهنگي، تصويرسازان هنر،(خلیج فارس) و نمایشگاه های گروهی عکس: طبیعت ایران و نمایشگاه انفرادی عکس: سپیدو سیاه ، فیروزه، خاک نیلی، لحظه‌نگار، شرکت داشته است.