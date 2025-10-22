En
توضیحات وزیر ارشاد درباره خبر بازداشت یک بازیگر

وزیر ارشاد در واکنش به خبر اتهام و بازداشت یکی از بازیگران گفت: این مسئله چون شاکی خصوصی داشته طبعاً مسیر قضایی خود را طی کرده است. ما هم بعد از اینکه مسئله عمومی شد مطلع شدیم.
توضیحات وزیر ارشاد درباره خبر بازداشت یک بازیگر

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در  جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص خبر اتهام و بازداشت یکی از بازیگران، بیان کرد: این مسئله چون شاکی خصوصی داشته طبعاً مسیر قضایی خود را طی کرده است. ما هم بعد از اینکه مسئله عمومی شد مطلع شدیم.

وی افزود: چون شاکی خصوصی دارد، طبیعتا پیگیری‌ها نیز نمی‌تواند پیگیری‌های خاص باشد. اگر شاکی مدعی‌العموم باشد، طبیعتاً وزارت ارشاد یا بخش‌های مرتبط می‌توانند ورود جدی‌تری داشته باشند اما در مواردی که شاکی‌ها عمومی نیستند، طبیعتاً کار را از این جهت سخت‌تر می‌کند.

