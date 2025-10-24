فروپاشی تولید پروتئین به خاطر قفل ارزی / جو و سویا گرسنه ماندند

محصولات پروتئینی کشور در آستانه بحران قرار دارد؛ در حالی که آمار‌های رسمی از کاهش چشمگیر ذخایر استراتژیک حکایت دارند، اما تأخیر‌های طولانی بانک مرکزی در تخصیص ارز، فشار واردات گندم و هزینه شدن بیش از یک میلیارد دلار برای گوشت، منابع ارزی حیاتی را بلعیده است.

مشکلات در تأمین و تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی، به یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید محصولات پروتئینی کشور تبدیل شده و زنگ خطر را برای کاهش ذخایر استراتژیک به صدا درآورده است. با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر تخصیص بودجه ارزی مصوب، تولیدکنندگان همچنان با تأخیرهای طولانی در دریافت ارز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که لزوم ورود جدی مجلس برای نظارت بر اولویت‌بندی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای حیاتی، به‌ویژه نهاده‌های پرمصرف مانند جو و سویا را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

مجید موافق قدیرلی رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور دراین خصوص به تابناک گفت : در سنوات گذشته تصمیماتی درمورد واردات نهاده‌های دامی انجام شد که متاسفانه امروزبخش تولید محصولات پروتئینی با آن دست به گریبان است؛ به طوری که با استناد به آمار‌های حاکی از آن است که میزان ذخایر آن مقدار که باید باشد نیست یا به مقدار مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است که در چنین شرایطی سیاست گذار اقتصادی از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جهت تامین به موقع ارز تلاش بیشتری داشته باشند.

قدیرلی افزود: با توجه به ادعا‌های گچپززاده معاون ارزی بانک مرکزی ، مبنی براینکه این نهاد بودجه ارزی را براساس قوانین تامین و تخصیص به وزارتخانه‌ها داده است به نظر می‌رسد لزوم ورود مجلس به این مساله ضرورت بیشتری داشته باشد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان تاکید کرد: باتوجه به کمبود منابع ارزی و خشکسالی‌های مدوام درسال‌های اخیر میزان تولیدات گندم کم بوده و منابع ارزی به سمت واردات گندم پیش رفت و بیش از یک میلیارد دلار برای واردات گوشت هزینه شده است . بنابراین گرچه ۸ میلیارد دلارارز برای بودجه کشاورزی اختصاص داده شد، اما لازم است که ارز بیشتری تخصیص پیدا کند و کالا‌های کمتر ضروری از دریافت ارز دولتی محروم شوند تا بتوانند ارز برای نهاده‌های دامی پرمصرف مانند جو و سویا تخصیص یابد.