En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد؛

فروپاشی تولید پروتئین به خاطر قفل ارزی / جو و سویا گرسنه ماندند

محصولات پروتئینی کشور در آستانه بحران قرار دارد؛ در حالی که آمار‌های رسمی از کاهش چشمگیر ذخایر استراتژیک حکایت دارند، اما تأخیر‌های طولانی بانک مرکزی در تخصیص ارز، فشار واردات گندم و هزینه شدن بیش از یک میلیارد دلار برای گوشت، منابع ارزی حیاتی را بلعیده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۷۷
| |
246 بازدید

فروپاشی تولید پروتئین به خاطر قفل ارزی / جو و سویا گرسنه ماندند

مشکلات در تأمین و تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی، به یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید محصولات پروتئینی کشور تبدیل شده و زنگ خطر را برای کاهش ذخایر استراتژیک به صدا درآورده است. با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر تخصیص بودجه ارزی مصوب، تولیدکنندگان همچنان با تأخیرهای طولانی در دریافت ارز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که لزوم ورود جدی مجلس برای نظارت بر اولویت‌بندی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای حیاتی، به‌ویژه نهاده‌های پرمصرف مانند جو و سویا را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

مجید موافق قدیرلی رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور دراین خصوص به تابناک گفت : در سنوات گذشته تصمیماتی درمورد واردات نهاده‌های دامی انجام شد که متاسفانه امروزبخش تولید محصولات پروتئینی با آن دست به گریبان است؛ به طوری که با استناد به آمار‌های حاکی از آن است که میزان ذخایر آن مقدار که باید باشد نیست یا به مقدار مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است که در چنین شرایطی سیاست گذار اقتصادی از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جهت تامین به موقع ارز تلاش بیشتری داشته باشند. 

قدیرلی افزود: با توجه به ادعا‌های گچپززاده معاون ارزی بانک مرکزی ، مبنی براینکه این نهاد بودجه ارزی را براساس قوانین تامین و تخصیص به وزارتخانه‌ها داده است به نظر می‌رسد لزوم ورود مجلس به این مساله ضرورت بیشتری داشته باشد. 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان تاکید کرد:  باتوجه به کمبود منابع ارزی و خشکسالی‌های مدوام درسال‌های اخیر میزان تولیدات گندم کم بوده و منابع ارزی به سمت واردات گندم پیش رفت و بیش از یک میلیارد دلار برای واردات گوشت هزینه شده است . بنابراین گرچه ۸ میلیارد دلارارز برای بودجه کشاورزی اختصاص داده شد، اما لازم است که ارز بیشتری تخصیص پیدا کند و کالا‌های کمتر ضروری از دریافت ارز دولتی محروم شوند تا بتوانند ارز برای نهاده‌های دامی پرمصرف مانند جو و سویا تخصیص یابد.

تعداد بازدید : 3
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
اشتراک گذاری
برچسب ها
واردات نهاده واردات نهاده های دامی تولیدات گندم میزان تولیدات گندم منابع ارزی بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی کشور
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امنیت غذایی مردم، قربانی سیاست های ارزی/ فرصت تامین جو را از دست دادیم!
تضاد آمار‌های وزیر جهاد با مرکز پژوهش‌های مجلس / آقای وزیر خبر از قیمت‌ها دارید؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
آخرین اخبار
تولد ۸ مارمولک ایگوانا بدون وجود ایگوانای نر! + عکس
فروپاشی تولید پروتئین به خاطر قفل ارزی / جو و سویا گرسنه ماندند
واکنش حسین تهی به جنجال ازدواجش با دختر دهه هشتادی
دلیل خواب‌های رنگی چیست؟
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
۱۳ میوه برای درمان فوری کراتین بالا
پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟
عکس | خشکی بی‌سابقه رود دجله در عراق
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد
بهائیت بدون رتوش؛ دگماتیسم و چرخش‌ها/حمایت شوقی‌افندی از رضاخان برای محدودکردن نفوذ اسلام در ایران
پزشکیان: مشکل کشور ریشه در نحوه مدیریت ما دارد
اذعان ترامپ به همدستی آمریکا در عملیات پیجری
مرتکبان جنایات جنگی در غزه باید تعقیب و محاکمه شوند
عکس: شکوفه پاییزی درخت آلبالو در مشهد!
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bUn
tabnak.ir/005bUn