 ثبت قرارداد فاکتورینگ صنعت لاستیک در سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به نقل از شادا، اسماعیل للـه‌گانی در گفت‌وگو با شادا اظهار داشت: قرارداد فاکتورینگ صنعت لاستیک به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به ثبت رسیده است. این قرارداد میان شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت صنایع لاستیک زنجان (معروف به نخ زنجان) منعقد شده و مرحله نخست آن به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده است.

وی افزود: این قرارداد در راستای تأمین مالی زنجیره تولید صنعت لاستیک و به‌ویژه حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان کردستان منعقد شده است. مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق شرکت صنایع لاستیک زنجان تأمین می‌شود و اجرای این طرح نقش مهمی در تقویت پیوند تولیدی میان استان‌ها دارد.

مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به ضرورت تقویت زنجیره تأمین داخلی تصریح کرد: تأمین لاستیک از نیازهای مهم کشور است و شکل‌گیری زنجیره کامل تولید در داخل، گامی مهم در کاهش وابستگی و توسعه صنعتی محسوب می‌شود.

للـه‌گانی در تبیین آثار اقتصادی این قرارداد گفت: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، استفاده از ابزارهایی مانند فاکتورینگ به تأمین نقدینگی سالم در بخش تولید کمک می‌کند. فاکتورینگ به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که حساب‌های دریافتنی نسیه خود را به نقد تبدیل کنند و بدون افزایش بدهی بانکی، منابع مالی لازم را به‌دست آورند.

وی افزود: فاکتورینگ یکی از ابزارهای مالی پرکاربرد در جهان است و بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از آن برای تقویت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. در ایران نیز طبق ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، اجرای این ابزار پیش‌بینی شده و بانک مرکزی در عملیاتی‌سازی آن نقش مهمی ایفا کرده است. بانک رفاه کارگران نیز از پیشگامان اجرای این سیاست محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه درباره برنامه‌های آتی این بانک اظهار کرد: با ابلاغ شیوه‌نامه فاکتورینگ، کارگروه تخصصی در بانک تشکیل و آموزش‌های لازم به واحدها ارائه شد. سهمیه بانک رفاه برای سال ۱۴۰۴ حدود ۴ همت تعیین شده است که با همکاری شرکت‌ها در حال تحقق آن هستیم و درخواست افزایش سهمیه نیز ارائه شده است.

وی با اشاره به تمرکز بانک رفاه بر حمایت از صنعت دارو گفت: پرونده‌های متعددی در حوزه دارویی در دست بررسی است. دارو از نیازهای حیاتی کشور به‌شمار می‌رود و ما از این ابزار به‌عنوان جایگزینی مؤثر برای تسهیلات سنتی استفاده می‌کنیم تا چرخه تأمین مالی در صنعت دارو تسهیل شود.

للـه‌گانی در پایان تأکید کرد: بانک رفاه کارگران در سایر صنایع نیز اقدامات موفقی در معرفی فاکتورینگ داشته است. انتظار می‌رود تمامی بانک‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند فاکتورینگ، اوراق گام و برات الکترونیک، در تأمین نقدینگی زنجیره تولید و تحقق اهداف رونق تولید نقش‌آفرینی کنند.