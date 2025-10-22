۳۰/مهر/۱۴۰۴
اینفوتابناک/ با حداقلیترین حقوق در ایران چند سال طول میکشد تا یک میلیارد تومان پسانداز کنیم؟
کد خبر:
۱۳۳۵۷۶۱
تاریخ انتشار:
۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴
22 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۵۷۶۱
|
۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴
22 October 2025
|
635
بازدید
635
بازدید
|
۴
اشتراک گذاری
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۴
ناشناس
|
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
6
0
پاسخ
سختی و دشواری زندگی انسان را به یاد خدا میاندازد و نعمت در لباس نقمت است
ناشناس
|
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
3
پاسخ
یعنی رکورد بی ارزش ترین پول دنیا را داریم واما تورم گرانی لحضه ای تا دلت بخواهد داریم
ناشناس
|
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
2
پاسخ
به جای یه میلیارد بهتر بود بگی یه خودرو ایرانی
با حداقلی ترین حقوق در ایران میشه 50 میلیون پس انداز کرد یا 14 میلیون دریافت کرد؟
ناشناس
|
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
از بانکهای شخصی نور چشمی بخصوص از اینده بپرس که روز به روز دارن ارزش پول ملی رو پایین تر میارن و تورم میساژن ، سرش هم با افتخار بالا گرفته ،،،،،،،
