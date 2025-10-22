طلای جهانی سقوط کرد

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی کاهش یافت و تحت تاثیر نشانه‌های کاهش تنش‌های تجاری و همچنین سودگیری سرمایه‌گذاران از افزایش بی‌سابقه اخیر قیمت طلا، افت بیشتری کرد.

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۱۰۹ دلار و ۱۹ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۴ درصد افزایش، ۴۱۲۴ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت این فلز گرانبها روز سه‌شنبه، بیش از پنج درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش از آگوست ۲۰۲۰ تاکنون بود.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد در موسسه «استون ایکس»، اظهار کرد: افزایش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، باعث معکوس شدن روند معاملات طلای جهانی شد. این فقط یک تغییر موضع فنی در بازاری است که پس از یک صعود طولانی به بالای ۴۰۰۰ دلار، به عقب‌نشینی نیاز داشت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت: پیش بینی می‌کند در دیدار هفته آینده با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در کره جنوبی، به یک توافق تجاری عادلانه دست یابد.

در این بین، روزنامه هندی مینت گزارش داد: دهلی نو و واشنگتن به یک توافق تجاری طولانی مدت نزدیک می ‌شوند که تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای هند را از ۵۰ درصد، به ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش می‌دهد.

هر اونس طلا در سال میلادی جاری حدود ۵۶ درصد رشد قیمت داشته و روز دوشنبه به رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت رسید که ناشی از عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، پیش بینی های کاهش نرخ بهره و خرید مداوم بانک‌های مرکزی بود.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده سپتامبر آمریکا در روز جمعه هستند تا سرنخ های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند. انتشار این گزارش به دلیل تعطیلی دولت آمریکا به تعویق افتاده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش، به ۴۸ دلار و ۸۲ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۵ درصد کاهش، به ۱۵۲۸ دلار و ۱۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش، ۱۴۱۸ دلار و ۹ سنت معامله شد.

