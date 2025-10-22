En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طلای جهانی سقوط کرد

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی کاهش یافت و تحت تاثیر نشانه‌های کاهش تنش‌های تجاری و همچنین سودگیری سرمایه‌گذاران از افزایش بی‌سابقه اخیر قیمت طلا، افت بیشتری کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۵۶
| |
649 بازدید
طلای جهانی سقوط کرد

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۱۰۹ دلار و ۱۹ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۴ درصد افزایش، ۴۱۲۴ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  قیمت این فلز گرانبها روز سه‌شنبه، بیش از پنج درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش از آگوست ۲۰۲۰ تاکنون بود.

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد در موسسه «استون ایکس»، اظهار کرد: افزایش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، باعث معکوس شدن روند معاملات طلای جهانی شد. این فقط یک تغییر موضع فنی در بازاری است که پس از یک صعود طولانی به بالای ۴۰۰۰ دلار، به عقب‌نشینی نیاز داشت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت: پیش بینی می‌کند در دیدار هفته آینده با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در کره جنوبی، به یک توافق تجاری عادلانه دست یابد.

در این بین، روزنامه هندی مینت گزارش داد: دهلی نو و واشنگتن به یک توافق تجاری طولانی مدت نزدیک می ‌شوند که تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای هند را از ۵۰ درصد، به ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش می‌دهد.

هر اونس طلا در سال میلادی جاری حدود ۵۶ درصد رشد قیمت داشته و روز دوشنبه به رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت رسید که ناشی از عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، پیش بینی های کاهش نرخ بهره و خرید مداوم بانک‌های مرکزی بود.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده سپتامبر آمریکا در روز جمعه هستند تا سرنخ های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند. انتشار این گزارش به دلیل تعطیلی دولت آمریکا به تعویق افتاده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش، به ۴۸ دلار و ۸۲ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۵ درصد کاهش، به ۱۵۲۸ دلار و ۱۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش،  ۱۴۱۸ دلار و ۹ سنت معامله شد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا طلای جهانی انس جهانی طلا قیمت طلا فلز گرانبها کاهش قیمت بازار آمریکا
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رشد قیمت طلا در معاملات امروز/ بهترین عملکرد هفتگی نقره
قیمت طلا به بالاترین رقم یک هفته گذشته رسید
طلا یک شبه ۳۰ دلار گران شد
طلای جهانی یک درصد گران شد
طلای جهانی تکان نخورد
قیمت طلا دوباره پایین آمد
طلای جهانی عقب نشینی کرد
طلا در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی شش هفته گذشته
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه سوم شهریورماه ۹۹/ قیمت جهانی طلا گران شد
طلای جهانی سقوط کرد
قیمت طلا بالا رفت
شاخص دلار 0.7 درصد کاهش یافت/ طلا گران شد
قیمت طلا کاهشی شد
طلا 17.5 دلار گران شد
طلای جهانی از صعود بازماند
روند افزایشی طلا دوام نیاورد
کاهش 8 دلاری قیمت طلا در بازار جهانی
ثبت بیشترین کاهش ماهانه قیمت طلای جهانی در 17 ماه گذشته
کاهش قیمت طلای جهانی
قیمت سکه و طلا امروز امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹/ قیمت جهانی طلا رکورد جدید زد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۳ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bUS
tabnak.ir/005bUS