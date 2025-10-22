«علی رعد» سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان در خصوص دیدگاه ایران در حمایت از آتشبس در غزه عنوان داشت: موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از پایان جنگ علیه غزه در چارچوب سیاستهای منطقهای ثابت آن مبتنی بر حمایت از مقاومت، مبارزه با ظلم و ایستادگی در کنار مظلومان است. تهران معتقد است تداوم جنگ به نفع ثبات منطقه نیست، بله موجب افزایش خشم مردمی و گسترش درگیری میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: حمایت جمهوری اسلامی از آتشبس و نسلکشی در غزه یک نگاه بیطرفانه نیست، بلکه به طور کلی بخشی از رویکرد آن در خصوص معادله بازدارندگی مقاومت است. ایران تاکید دارد که آتشبس باید واقعی باشد نه صرفا آتشبس موقتی که به دشمن اسرائیلی اجازه بازآرایی صفوف خود را میدهد. جمهوری اسلامی ایران طرفی است که بیش از همه از نیتهای سوء دشمن صهیونیستی و در پشت آن آمریکا آگاه است. به همین دلیل در این توافق موسوم به آتشبس تردید دارد. ایران نه به آمریکا و نه اسرائیل اعتماد ندارد و اظهارات «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه این کشور بهترین گواه بر این موضوع است.
رعد عنوان داشت: ایران اهمیت بسیاری برای مسئله فلسطین قائل است و عراقچی معتقد است که حمایت کشورش از آتشبس برگرفته از دیدگاه اصولی است و جمهوری اسلامی حمایت خود را از مقاومت فلسطین و سایر گروههای مقاومت متوقف نکرده است. اما همواره به محتاط و هشیار بودن نسبت به نیتهای رژیم اسرائیل فرا خوانده است؛ رژیمی که به هیچ قطعنامه یا قوانین بین المللی پایبند نبوده بلکه هر زمان خواسته با حمایت آمریکا که همه این جنگها را اداره میکند تعهدات خود را نقض کرده است و ایران تجربه تلخی در این موضوع دارد.
کارشناس نظامی و راهبردی لبنان ادامه داد: من معتقدم اظهارات وزیر خارجه ایران برگرفته از شناخت عمیق وی از نیتهای آمریکا و اسرائیل است و در نهایت مسئله فلسطین برای جمهوری اسلامی مسئلهای مقدس و بر حق است و از زمانی که امام خمینی(قدس سره) در سال ۱۹۷۹ روز جهانی قدس را نامگذاری کردند چنین بوده و این نامگذاری موضوع قدس و فلسطین و به طور کلی مسئله فلسطین را زنده نگه داشت.
سرتیپ بازنشسته لبنانی در خصوص هشدارهای مداوم ایران نسبت به فریبکاری و نقض عهد رژیم صهیونیستی عنوان داشت: هشدارهای ایران نسبت به فریبکاری بیانگر درک عملی آن از ماهیت این رژیم غاصب است که از زمان تاسیس خود سیاست دوگانگی و فریبکاری را در پیش گرفته و منشورها و قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته است. تهران همواره نسبت به خطر اتکا به وعده های این رژیم مورد حمایت آمریکا هشدار میدهد. زیرا عملا نشان داده است که از توافقها به عنوان ابرازهای تاکتیکی و نه بیشتر استفاده میکند.
مطالبه ایران برای مجازات عاملان جنایت در چارچوب دیدگاه اخلاقی و انسانی است
وی درباره تکرار مطالبه ایران برای مجازات عاملان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه افزود: اما مطالبه آن برای محاکمه عاملان این جنایتها و کشتارها که همه چیز را هدف قرار میدهد، قبل از آنکه سیاسی باشد در چارچوب دیدگاه اخلاقی و انسانی است. آنچه جمهوری اسلامی ایران خواستار آن است متاسفانه از سوی کشورهای عربی مطرح نشده است. آنها تنها به شعارهای محکومیت بسنده میکنند، بدون اینکه دیدگاه واضح و آشکاری وجود داشته باشد. ما در سطح مردمی نیز چنین توجه و دیدگاهی را از سوی ملتها در همبستگی با غزه ندیدیم و در دیدگاه چند کشور عربی از جمله لبنان و به ویژه یمن و همچنین جمهوری اسلامی ایران این تفاوت را ملاحظه کردیم.
وی گفت: جمهوری اسلامی از طریق تماسهای دیپلماتیک و منطقهای و حتی بین المللی و از طریق محافل بینالمللی و دعوت مستمر که تاکنون متوقف نشده، تلاشهای بسیاری را در حمایت از فلسطین بکار گرفته که به افزایش آگاهی رسانهای و حقوقی بسیاری از ملتها در برخی کشورها اعم از جهان عرب و غیره منجر شد؛ امری که فشار واقعی بر نهادهای بین المللی وارد کرد که متاسفانه در این موضوع غایب بودند، به ویژه سازمان ملل که تاثیری از طغیان و سرکشی آمریکا و اسرائیل بر آنها مشاهده نکردیم.
سرتیپ علی رعد با اشاره به «تلاش دشمن آمریکایی قبل از اسرائیلی برای سیطره بر منطقه» گفت: هدف اساسی آن تسلیم شدن جمهوری اسلامی ایران است که من معتقدم بار سنگینی بر دوش دشمن است، زیرا جمهوری اسلامی ثابت کرده که قادر به دفاع از خود است و میتواند نوک پیکان برای نابودی این رژیم باشد.
آتشبس در سایه عدم وجود راهکار عادلانه و فراگیر پایدار نمیماند
سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان در پاسخ به سوالی پیرامون ارزیابی وی از پایداری آتشبس آنطور که «دونالد ترامپ»رئیس جمهور آمریکا مدعی شده تصریح کرد: تجارب سابق نشان داده که هرگونه آتشبس در سایه عدم وجود راهکار عادلانه و فراگیر نمیتواند طولانیمدت دوام بیاورد. تا زمانی که تجاوزات مکرر و محاصره ادامه داشته باشد- همانطور که اخیرا شاهد قتل و تعرض به غیر نظامیان در خان یونس و شمال غزه بودیم، و نیز محاصرهای که از سوی نظامیان اشغالگر در کرانه باختری وجود دارد و درگیریهای روزانه در اردوگاههای جنین و طوباس و غیره- مقاومت نیز باقی خواهد ماند و آتش آن شعلهور خواهد بود. زیرا ملت فلسطین دیگر جز به مقاومت مسلحانه ایمان نخواهد داشت به ویژه بعد از مقاومت افسانهای عظیمی که در غزه مشاهده کردیم.
وی گفت: من معتقدم اظهارات اخیر ترامپ و نتانیاهو درباره پایداری آتشبس ماهیت سیاسی دارد و نه بیشتر و بیانگر واقعیت میدانی نیست. آنها تلاش میکنند این موضوع را به عنوان یک دستاورد سیاسی معرفی کنند که دیدگاه خاص آنها را تثبیت میکند و نه به عنوان گامی به سوی صلح واقعی و بین پرانتز اساسا هیچ صلحی با این دشمن وجود ندارد. آتشبس برای اینکه پایدار باشد، باید مبانی واضح و روشنی داشته باشد. اولا محاصره غزه لغو شود، اجازه بازسازی داده شود. همه اسرا آزاد شوند و در آخر عدم تکرار تجاوز تضمین شود که معتقدم در مورد دشمن اسرائیلی محال است زیرا همانطور که پیشتر گفتم این دشمن به هیچ قطعنامه و ضمانتی پایبند نیست.
ملت فلسطین ارادهای قویتر از ماشین جنگی اسرائیل دارد
سرتیپ علی رعد در باره نقش مقاومت و پایداری ملت فلسطین در ناکام ماندن طرح اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان از غزه عنوان داشت: مقاومت فلسطین امری تصادفی نیست بلکه نتیجه افزایش آگاهی ملی و مقاومت در برابر دههها اشغالگری و رنج ملت فلسطین است. ملت فلسطین ثابت کرده که به ارادهای قویتر از ماشین جنگی اسرائیل دست یافته و قادر است درد را به نیرویی برای مقاومت تبدیل کند. حمایت چندین ساله جمهوری اسلامی ایران، کمکها و تجربیات آن و اقدامات شهید قاسم سلیمانی و شهید محمد سعید ایزدی(معروف به حاج رمضان) و غیره در کنار مقاومت لبنان که پشتیبان این مقاومت بود و نیز مقاومت یمن و حمایت و پشتیبانی این کشور همه این موارد به پایداری و ثبات دیدگاه ملت فلسطین کمک کرد و مقاومت فلسطین به رغم همه دردها، قربانیان و خسارتها دو سال ادامه یافت و قادر به ادامه دادن این مسیر بود.
وی افزود: آنچه در غزه رخ داد لحظه سرنوشتسازی در آگاهی جمعی بود، زیرا فلسطینیان درک کردند که باقی ماندن آنها در سرزمینشان بهترین پاسخ به رغم ویرانیها است و سیاستهای آمریکا و صهیونیستها و آن دسته از امت عربی که این مسئله را نادیده گرفتند و از مقاومت حمایت نکردند، در کوچاندن ملت فلسطین از سرزمینشان ناکام ماند.
پروژه آمریکایی- صهیونیستی شکست خواهد خورد
سرتیپ علی رعد عنوان داشت: جمهوری اسلامی ایران و نیز جهان معتقدند این پایداری ملت فلسطین گواهی بر شکست مفتضحانه پروژه صهیونیستی و در پشت آن پروژه آمریکایی است. مقاومت توانست واقعیت جدیدی را تحمیل کند و این شکست بیانگر آن است که آگاهی همراه با مقاومت میتواند قدرتهای نظامی را شکست دهد. بهترین گواه بر این موضوع در جنگ ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی رخ داد که پروژه آمریکا برای سرنگونی نظام ایران از طریق فریب و قدرت نظامی استثنائی به لطف اراده مردم ایران شکست خورد و دشمن اسرائیلی ناچار به التماس و درخواست آتشبس شد.
وی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین و همه مقاومتها در برابر ظلم واستبداد و پروژه آمریکایی-صهیونیستی در منطقه و حتی در سطح بین المللی حمایت کرده و خواهد کرد. جمهوری اسلامی این موضوع را نه یک انتخاب سیاسی بلکه یک وظیفه اخلاقی، انسانی و دینی میداند که به شکل روشنی بیانگر وجدان امت است. من معتقدم مقاومت به اذن خداوند ادامه دارد و جمهوری اسلامی عزیز به رغم همه توطئه ها علیه این کشور و امت اسلامی حمایت خود را از مقاومت فلسطین و همه مقاومتها متوقف نخواهد کرد و پروژه آمریکایی- صهیونیستی از طریق این مقاومتها از هم گسسته و شکست خواهد خورد.