قیمت لوبیا چیتی و برنج در بازار + جزییات

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار اقلام اساسی خانوار گفت: در حال حاضر حبوبات به‌ویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و برخلاف سال گذشته افزایش چشمگیری در قیمت نداشته است.

به گزارش تابناک؛ به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو لوبیا چیتی ایرانی در عمده فروشی ۳۴۰ تا ۳۶۰هزار تومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود باید به صورت فله حدود ۳۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی یکی از چالش‌های جدی است که در این خصوص اتحادیه با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی دارد تا از این تخلفات جلوگیری شود.

وی گفت: عدم واردات برنج پاکستانی موجب شده تا قیمت برنج با افزایش ۳ برابری ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزارتومان در بنکداری ها برسد.

 

حبوبات لوبیا چیتی قیمت لوبیا چیتی برنج قیمت برنج مواد غذایی کالای اساسی خبر فوری برنج پاکستانی
نظرات بینندگان
مشد حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
2
پاسخ
دروغ میگوید،، بدینوسیله میخواهد جلوی واردات لوبیا گرفته شود، و یا دولت مجوز واردات لوبیا ندهد تا ازین هم گرانتر شود من اخرین باریکه لوبیا خریدم بقیمت 63000 تومان گرفتم، بعداز اون دیگر تا حالا که 440 تا420 تومان است نتوانستم لوبیا بگیرم،،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
مشکل قیمت و واسطه ها هستند .... یک سایت مرجع معرفی کنید هر کس بالاتر از آن قیمت دید گزارش دهد و برخورد شود
این مشکل فقط مربوط به ایران نیست ولی آنها به راه حل رسیده اند ما هم طبق قوانین دنیا پیش برویم
الان قرن 21 است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
وی گفت: عدم واردات برنج پاکستانی موجب شده تا قیمت برنج با افزایش ۳ برابری ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزارتومان در بنکداری ها برسد.
اونوقت چرا نباید وارد بشه، به نفع بعضی ها نیست؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
از فروشگاه رفاه پرسیدم گفت کیلو 400
