قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۳۰ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,121,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,666,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,493,000
|
طلای دست دوم
|
107,666,100
|
آبشده کمتر از کیلو
|
472,760,000
|
مثقال طلا
|
472,780,000
|
انس طلا
|
4,119.40
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,133,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,076,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
583,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
334,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,078,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
75,680,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,680,000
|
حباب نیم سکه
|
55,090,000
|
حباب ربع سکه
|
70,020,000
|
حباب سکه گرمی
|
38,140,000