قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
3 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۳۰ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

109,121,000

طلای 18 عیار / 740

107,666,000

طلای ۲۴ عیار

145,493,000

طلای دست دوم

107,666,100

آبشده کمتر از کیلو

472,760,000

مثقال طلا

472,780,000

انس طلا

4,119.40

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,133,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,076,800,000

نیم سکه تک فروشی

583,600,000

ربع سکه تک فروشی

334,600,000

سکه گرمی تک فروشی

168,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,078,000,000

نیم سکه (قبل 86)

540,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

75,680,000

حباب سکه بهار آزادی

19,680,000

حباب نیم سکه

55,090,000

حباب ربع سکه

70,020,000

حباب سکه گرمی

38,140,000
