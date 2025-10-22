دریابان علی شمخانی نماینده فرماندهی کل قوا در شورایعالی دفاع با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «ما از آمریکا و اسرائیل نمیترسیم، بلکه از دعوا و اختلافات داخلی میترسیم و اگر همه با هم باشیم، بر همه مشکلات غلبه میکنیم» تاکید کرد: توصیهام به جریانات داخلی این است که همه باید تحت ولایت رهبری، متحد باشیم؛ چرا که دشمن به دنبال آن است که تک تک ما را گیر بیاورد و اساس کشور را دچار اختلال کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی اظهار کرد: ما همه سوار بر کشتیای هستیم که شهدای انقلاب اسلامی به آب انداختهاند و حیف است که خدای ناکرده با اختلافات ما، در این کشتی نقطه ضعف و سوراخی پیدا شود.