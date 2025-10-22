En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشت پرده تأخیر دیدار ترامپ و پوتین

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: هنوز در حال تصمیم‌گیری در مورد دیدار با همتای روس خود است.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۳۸
| |
802 بازدید
پشت پرده تأخیر دیدار ترامپ و پوتین

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: نمی‌خواهم جلسه‌ای بیهوده داشته باشم. نمی‌خواهم وقتم تلف شود. بنابراین باید دید چه می‌شود.

ترامپ تأکید کرد: ما هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد در حال حاضر برنامه‌ای برای دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری آمریکا و روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد و دیداری که قرار بود در مجارستان برگزار شود، به تعویق افتاده است.

این در حالی است که سخنگوی کرملین با رد گزارش‌های برخی رسانه‌ها در زمینه احتمال به تعویق افتادن دومین دیدار روسای جمهوری روسیه و آمریکا طی ماه‌های اخیر گفت: تاکنون تاریخ دقیقی برای این نشست تعیین نشده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه پس از هشتمین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون، این تماس را بسیار سازنده خواند و گفت که با همتای روسی خود توافق کرده است که طرفین برای پایان دادن به جنگ اوکراین، با یکدیگر دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

پوتین و ترامپ پیش از این ظهر جمعه به وقت محلی (شامگاه جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ به وقت تهران) در آلاسکا با یکدیگر دیدار و گفت و گو کرده‌اند. دیداری که بنا بر اعلام مقامات کرملین به موضوع حل و فصل مناقشه اوکراین اختصاص داشت. طرفین این نشست را سازنده خواندند.
این نشست، نخستین دیدار میان روسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان آغاز رویارویی نظامی مسکو و کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) بود. طی آن دیدار، پوتین پیشنهاد برگزاری نشست بعدی با ترامپ در مسکو پایتخت روسیه را مطرح کرده بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ پوتین روسیه آمریکا خبر فوری دیدار مذاکره
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوتین از زلنسکی برای مذاکره دعوت کرد!
ترامپ و پوتین در آلاسکا دیدار می‌کنند
آیا زلنسکی به نشست پوتین و ترامپ می‌رسد؟!
زلنسکی برای دیدار با ترامپ و پوتین شرط گذاشت
عکس پوتین در صفحه ترامپ منتشر شد
چاپلوسی ترامپ برای پوتین در کنگره طوفان بپا کرد
ترامپ: سریع با پوتین تماس می‌گیرم
تلاش ترامپ برای دیدار با مقامات ایرانی در اسرع وقت
نخستین دیدار رسمی و حساس بین پوتین و ترامپ طی نشست گروه بیست / رنگین کمانی از موضوعات داخلی و دوجانبه تا آینده نظم جهانی
رایزنی پوتین و ترامپ درباره ایران و اوکراین
پوتین آماده رایزنی با ترامپ است
ترامپ: جمعه آینده با پوتین دیدار می‌کنم
ترامپ: تحریم‌های جدید علیه روسیه در راه است!
دیپلمات روس: روسیه و آمریکا خود را برای جنگ آماده می‌کنند
ترامپ و پوتین برای مذاکره به این کشور دعوت شدند
کرملین تماس تلفنی «ترامپ» و «پوتین» را تکذیب کرد
توافق آتش بس آمریکا و روسیه در جنوب سوریه در پی دیدار ترامپ و پوتین
آمریکا خواستار «گام‌های ملموس» کره شمالی است
روایت ترامپ از کنار آمدنش با پوتین
گفت وگوی تلفنی پوتین و ترامپ و یک «Reset» دیگر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bUA
tabnak.ir/005bUA