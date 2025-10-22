پشت پرده تأخیر دیدار ترامپ و پوتین

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: نمی‌خواهم جلسه‌ای بیهوده داشته باشم. نمی‌خواهم وقتم تلف شود. بنابراین باید دید چه می‌شود.

ترامپ تأکید کرد: ما هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد در حال حاضر برنامه‌ای برای دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری آمریکا و روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد و دیداری که قرار بود در مجارستان برگزار شود، به تعویق افتاده است.

این در حالی است که سخنگوی کرملین با رد گزارش‌های برخی رسانه‌ها در زمینه احتمال به تعویق افتادن دومین دیدار روسای جمهوری روسیه و آمریکا طی ماه‌های اخیر گفت: تاکنون تاریخ دقیقی برای این نشست تعیین نشده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه پس از هشتمین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون، این تماس را بسیار سازنده خواند و گفت که با همتای روسی خود توافق کرده است که طرفین برای پایان دادن به جنگ اوکراین، با یکدیگر دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

پوتین و ترامپ پیش از این ظهر جمعه به وقت محلی (شامگاه جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ به وقت تهران) در آلاسکا با یکدیگر دیدار و گفت و گو کرده‌اند. دیداری که بنا بر اعلام مقامات کرملین به موضوع حل و فصل مناقشه اوکراین اختصاص داشت. طرفین این نشست را سازنده خواندند.

این نشست، نخستین دیدار میان روسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان آغاز رویارویی نظامی مسکو و کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) بود. طی آن دیدار، پوتین پیشنهاد برگزاری نشست بعدی با ترامپ در مسکو پایتخت روسیه را مطرح کرده بود.