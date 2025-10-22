En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض وکلای بازيگر مشهور به قرار موقت

پيگيري‌ها از پليس آگاهي تهران بزرگ نشان مي‌دهد كه «شاكي هيچ پرونده‌اي در اداره پليس نداشته و از طريق دادسرا و دادگاه اقدام به شكايت كرده است.» 
کد خبر: ۱۳۳۵۷۳۵
| |
2523 بازدید
|
۴
اعتراض وکلای بازيگر مشهور به قرار موقت

انتشار خبر بازداشت موقت يك بازيگر سينما و تلويزيون  واكنش‌هاي زيادي در رسانه‌ها، به ويژه فضاي مجازي دربرداشته است.  

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ روز گذشته برخي رسانه‌ها از بازداشت اين بازيگر و انتقال او به واحد ۳ زندان قزلحصار خبر داده‌اند. با اين حال مشخص نيست چرا رسانه‌ها با وجود اينكه اتهام متهم اثبات نشده نام و نام‌خانوادگي او را صراحتا در اخبار اعلام كرده‌اند. 
يك منبع موثق كه نخواست نامش در اين گزارش فاش شود در مورد جلسه مواجهه حضوري بين متهم و شاكي مي‌گويد: «روز 28 مهر ماه در يكي از شعبه‌هاي دادگاه كيفري تهران مواجهه حضوري بين متهم و شاكي صورت گرفته است. در اين پرونده دختر جواني شكايت كرده است. اين بازيگر قبلا هم با قيد وثيقه آزاد بوده، اما روز بيست و هشتم قضات پرونده قرار را تشديد كرده‌‌اند و اين بازيگر به زندان قزلحصار منتقل مي‌شود. اين بازيگر سه وكيل دارد كه هر سه وكيل او روز گذشته به دنبال اين بوده‌اند كه پرونده به منظور رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر ارجاع شود، چراكه آنها به راي بازداشت موقت اعتراض داشته‌اند.» 

پيگيري‌ها از پليس آگاهي تهران بزرگ نشان مي‌دهد كه «شاكي هيچ پرونده‌اي در اداره پليس نداشته و از طريق دادسرا و دادگاه اقدام به شكايت كرده است.» 

همچنين طبق ديگر پيگيري‌ها از اداره پليس آگاهي تهران؛ «در چنين پرونده‌هايي فقط قضات پرونده مي‌توانند دستور بازداشت موقت متهم را صادر كنند.» 29 مهر ماه جاري، خبرگزاري‌ها از بازداشت  بازيگر سينما و تلويزيون خبر دادند و خبرگزاري قوه قضاييه نيز بدون اشاره به نام بازيگر خبر را تاييد كرد.  

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیگر سینما تجاوز کلاهبرداری بازداشت قزلحصار دستگیری شاکی خصوصی زندان
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
سخنگوی قضا: جادوگر فوتبال(خوبان عالم)دستگیر شد
قاتل «امیرمحمد خالقی»، اعدام می‌شود
بازداشت دو کارگردان مهم فرانسه به اتهام تجاوز
تشکیل باند کلاهبرداری و سرقت در زندان
سرقت ۶۰ دقیقه بعد از آزادی
بازداشت مردی با کلکسیونی از ترفندهای کلاهبرداری
سناریو جدید معاندین با بازی قاچاقچیان و سارقین مسلح
بازیگر زن سینما به قید وثیقه آزاد شد
هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی بازداشت شدند
کلاهبرداری نیم میلیاردی در مرخصی زندان
۴/۵ سال زندان برای ستاره سابق فوتبال به جرم تجاوز
کلاهبرداری با تقلید صدای بازیگر سینما
کلاهبردار ۲میلیاردتومانی در جشن تولدش بازداشت شد
افتتاح کارخانه دوچرخه‌سازی در زندان قزلحصار
بازداشت متهم ۴۰۰ میلیون دلاری
هادی رضوی به زندان رفت
تاریخ رسیدگی به پرونده مشائی مشخص نیست
گلایه‌ از حضور فوتبالیست‌ها در سینما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
1
پاسخ
قانون برای همه یکسانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
تو این مملکت پول داشته باش هر غلطی بکن. این تصوریه که خیلی از سلبریتی ها دارن. اما اینطوریام نیست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
1
پاسخ
خبر خوبیه برای ازبین بردن حواشی دردسر ساز اخیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
خخخ تو متن اسم طرف نیست
منظورش قطعا جانی دپه خخخخخ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۳ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bU7
tabnak.ir/005bU7