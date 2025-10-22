اعتراض وکلای بازيگر مشهور به قرار موقت

انتشار خبر بازداشت موقت يك بازيگر سينما و تلويزيون واكنشهاي زيادي در رسانهها، به ويژه فضاي مجازي دربرداشته است.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ روز گذشته برخي رسانهها از بازداشت اين بازيگر و انتقال او به واحد ۳ زندان قزلحصار خبر دادهاند. با اين حال مشخص نيست چرا رسانهها با وجود اينكه اتهام متهم اثبات نشده نام و نامخانوادگي او را صراحتا در اخبار اعلام كردهاند.
يك منبع موثق كه نخواست نامش در اين گزارش فاش شود در مورد جلسه مواجهه حضوري بين متهم و شاكي ميگويد: «روز 28 مهر ماه در يكي از شعبههاي دادگاه كيفري تهران مواجهه حضوري بين متهم و شاكي صورت گرفته است. در اين پرونده دختر جواني شكايت كرده است. اين بازيگر قبلا هم با قيد وثيقه آزاد بوده، اما روز بيست و هشتم قضات پرونده قرار را تشديد كردهاند و اين بازيگر به زندان قزلحصار منتقل ميشود. اين بازيگر سه وكيل دارد كه هر سه وكيل او روز گذشته به دنبال اين بودهاند كه پرونده به منظور رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر ارجاع شود، چراكه آنها به راي بازداشت موقت اعتراض داشتهاند.»
پيگيريها از پليس آگاهي تهران بزرگ نشان ميدهد كه «شاكي هيچ پروندهاي در اداره پليس نداشته و از طريق دادسرا و دادگاه اقدام به شكايت كرده است.»
همچنين طبق ديگر پيگيريها از اداره پليس آگاهي تهران؛ «در چنين پروندههايي فقط قضات پرونده ميتوانند دستور بازداشت موقت متهم را صادر كنند.» 29 مهر ماه جاري، خبرگزاريها از بازداشت بازيگر سينما و تلويزيون خبر دادند و خبرگزاري قوه قضاييه نيز بدون اشاره به نام بازيگر خبر را تاييد كرد.