فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد

به گزارش تابناک، فیروز کریمی در بخش پایانی برنامه عصر سهشنبه شبهای فوتبالی صحبتهای خودش را درباره المیرا شریفی مقدم تصحیح کرد.
کریمی که به عنوان کارشناس برنامه شبهای فوتبالی در هنگام پخش مسابقه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان حضور یافته بود، در بخشی از صحبتهای خود به طنز به المیرا شریفی مقدم مجری اجتماعی تلویزیون طعنه زد و بابت صحبتهای او درباره وحید هاشمیان انتقاد کرد.
کریمی در این بخش با بیان اینکه همسر او داوود عابدی از دوستان خوبش است و گفته مدتها است غذای گرم نخورده، از المیرا شریفی مقدم خواست که به برنامههای آشپزی بپردازد و به فوتبال کار نداشته باشد!
این صحبتهای کریمی انتقادهای تندی را برای او و محمد میر مجری برنامه به همراه داشت و باعث شد تا آنها در بخش پایانی برنامه در این خصوص توضیح بدهند.
محمد میر مجری برنامه در بخش پایانی برنامه گفت: «موضوعی را با آقا فیروز درباره پرسپولیس و صرفاً وحید هاشمیان صحبت کردیم؛ متاسفانه یکسری رسانههای بیگانه هستند که اصلا اجازه نمیدهند و فرصتی قائل نیستند تا تحلیلی بیرون بیاید و بعد اطلاعرسانی کنند. نکتهای که آقا فیروز و یا ما درباره بانوان صحبت کردیم را طور دیگری جلوه میدهند.»
فیروز کریمی در پاسخ به محمد میر گفت: «نیت من از بیان این مطالب این بود که بگویم باید اجازه بدهیم کسانی که اهل فن و کار هستند و در برنامه تخصصی صحبت کنند. عذر میخواهم.»
کریمی همچنین گفت: «بله، هرکس باید در قالب تخصص خودش صحبت کند. نه اینکه اصلا حرفی نزنند، اما باید درست صحبت شود. خاطرم است که وقتی انتخاب بهترینهای آسیا را آنالیز میکردیم، گفتیم که خانمها جلوتر از آقایان هستند. الان واقعاً همینطور است. این را گفتم و الان پدر ما در خانه هم در میآید! منظور من انجام صحیح شرح وظایف است، صد البته که هرکس میتواند حرفی بزند، اما به هر حال پرسپولیس است و یکی از تیمهای دنیا است. تیمی که صدها میلیون طرفدار در کل دنیا دارد، نباید باعث تضعیف سرمربی پرسپولیس شویم.»