تأکید قالیباف بر اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن پیمان امنیتی امضا شده میان دو کشور گفت: این تفاهم‌نامه، مقدمه حرکت جدی برای ایجاد امنیت پایدار با افق طولانی برای هر دو کشور و منطقه را ترسیم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۹۳
224 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق که روز گذشته به تهران سفر کرده کرده بود، امروز سه شنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۴) با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار، ضمن خوش‌آمدگویی به هیأت عراقی برای سفر به ایران و ابراز خرسندی از ارتباطات پایدار و عمیق میان دو کشور در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و به ویژه در مسائل امنیتی، گفت: امیدواریم با پیمان امنیتی که میان ایران و عراق برقرار شده و با روند پیش رو بتوانیم ثبات بیشتری در ابعاد مختلف داشته باشیم و ارتباطات دو کشور نسبت به گذشته عمیق تر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرایط نشان می دهد، بعد از جنگ ۱۲ روزه، طوفان الاقصی و سایر اتفاقات منطقه خطری که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا برای منطقه دارد، خطرناک تر از گذشته است.

قالیباف ادامه داد: زمانی که رژیم صهیونیستی به قطر حمله کرد سایر کشورهای اسلامی متوجه خطر بزرگ و جدی در منطقه شدند. همه اینها واقعیات تلخی است که امروز در منطقه وجود دارد و در این میان نقش ایران و عراق در میان کشورهای اسلامی، عربی و غیرعربی اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: همکاری‌های دوجانبه و منطقه ای میان ایران و عراق نقش منحصر به فردی دارد که در عین حال که باید به ارتباطات خود عمق‌بخشی کنیم، باید بدانیم پیمان‌های امنیتی به منظور حفظ یکپارچگی نسبت به خطراتی است که برای جهان اسلام و امت اسلامی وجود دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قاسم الاعرجی عراق مشاور امنیت ملی توافقنامه امنیتی خبر فوری
