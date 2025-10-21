به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در آیین روز ملی صادرات، با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم مشکلاتی را که در این مراسم از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، رفع کنیم، اظهار کرد: باور دارم چنانکه حضرت علی (ع) میفرمایند، تجار و تولیدکنندگان اساس و پایه پایداری جوامع هستند و باید همه تلاش خود را برای تسهیل وضعیت و رونق کسب و کار آنان بهکار گیریم.
رئیسجمهوری با اشاره به نشست دیگری که صبح امروز با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داشت، افزود: از دو ماه قبل نشستهای منظمی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران داریم؛ به این شکل که کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و اعضای مجمع، به شکل هفتگی و با محوریت رفع مشکلات پیشروی تولید تشکیل میشود و شخصا گزارشهای این جلسات را ماهی یکبار در نشستی با اعضای مجمع بررسی میکنم.
پزشکیان با بیان اینکه در نشست با اعضای اتاق ایران عنوان کردم آمادگی تعامل مشابه با آنان را نیز داریم، تصریح کرد: دولت چهاردهم مصمم است مشکلات پیشروی تولید در زمینه قوانین و مقررات، دیپلماسی، ارزی، قاچاق و نظایر آن را برطرف کند و در همین راستا آماده تعامل با همه فعالان اقتصادی هستیم.
رئیسجمهوری با اشاره به حجم تبادلات تجاری ایران و مقایسه آن با برخی کشورهای دیگر گفت: هرگز راضی به این نشدهام در هیچ عرصهای عقبتر و ضعیفتر از دیگران باشم و در این زمینه نیز نگاه من این است چرا باید حجم مبادلات خارجی ما زیر ۱۰۰ میلیارد دلار باشد و مثلا به هزار میلیارد دلار افزایش نیابد؟ انسان به همان چیزی دست مییابد که آن را میبیند و مطالبه میکند، اگر اهداف بزرگ برای خودمان تعریف نکنیم، دستاوردهای بزرگ نیز نخواهیم داشت.
وی تسریع در تسهیل و بهبود فضای کسبوکار فعالان اقتصادی را مستلزم همکاری و همراهی جدی و موثر دولت و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: جا داشت امروز همه اعضای اقتصادی کابینه دولت به اضافه وزیر امور خارجه اینجا حاضر بودند و دغدغههای شما را میشنیدند. ما در دولت هستیم مشکلات شما را حل کنیم وگرنه حضور ما در این مناصب توجیه دیگری ندارد.
رئیسجمهوری با تاکید مجدد بر اینکه دولت چهاردهم برای رفع مشکلات و تسهیل فضای کسبوکار فعالان اقتصادی عزم جدی دارد، اظهار کرد: این ما و شما هستیم که تعیین میکنیم آینده باید چگونه باشد؛ برای رسیدن به آینه بهتر هر اندازه که نیاز باشد وقت و توان صرف خواهیم کرد.
پزشکیان با بیان اینکه باهم تلاش میکنیم آیندهای را که ایران و ایرانی شایسته آن است، بسازیم و در این مسیر تسلیم هیچ محدودیت و مانعی نمیشویم، افزود: مصمم هستیم هر مسئلهای را که بهمثابه تحریم داخلی مزاحمتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اصلاح و رفع کنیم. در این مسیر سران قوای مقننه و قضائیه نیز کاملا با دولت همراه هستند و علاوهبر اینها رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موکدا بر تسهیل فضای فعالیت اقتصادی تاکید کردهاند. این ناکارآمدی و ناتوانی ما بوده که باعث شده مشکلات این عرصه همچنان حلنشده بمانند.
رئیسجمهوری با اشاره به تلاشها و اقدامات دولت برای بهبود روابط خارجی ایران، بهویژه با همسایگان تصریح کرد: دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا فضای مراودات و تبادلات فعالان اقتصادی با کشورهای خارجی و بهویژه همسایگان بهبود یابد.
وی با تشریح چگونگی همراهی بخش خصوصی با تلاشهای دولت برای بهبود وضعیت فعالیت اقتصادی در کشور، گفت: اصناف و تشکلهای اقتصادی باید با نظارت دقیق بر اجرای قوانین، مانع از تخلف برخی واحدهای معدود و بهانه افتادن به دست کسانی شوند که ممکن است به دلیل یک تخلف، کل فضای فعالیت اقتصادی را مختل کنند. بیایید همه تلاش خود را برای رسیدن به بهترین جایگاه به کار بگیریم؛ اگر به این مسئله باور داشته باشیم، برای رسیدن به آن راه پیدا خواهیم کرد یا راه خواهیم ساخت.