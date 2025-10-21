به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «تایمز اسرائیل»، «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا شامگاه سهشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر بینالمللی اجرای توافق آتشبس غزه واقع در یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در «کریات گات» عنوان کرد: «اوضاع درخصوص طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده بهتر از آنچه انتظار داشتم، پیش میرود.»
بنا بر این گزارش، معاون «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد: «یک هفته از طرح صلح تاریخی رئیسجمهور ایالات متحده در خاورمیانه میگذرد و اوضاع، صادقانه بگویم، بهتر از آنچه انتظار داشتم پیش میرود.»
«استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ریاستجمهوری آمریکا در امور غرب آسیا و «جارد کوشنر» داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ که از حامیان اصلی این توافق بودهاند و چندی پیش برای پیشبرد این طرح به سرزمینهای اشغالی سفر کردند، از او حمایت میکنند.
ونس در ادامه سخنرانی خود گفت: «اینجا در مرکز همکاری نظامی ـ غیرنظامی که افتتاح آن را اعلام میکنیم، اسرائیلیها و آمریکاییها دست در دست هم تلاش میکنند تا طرح بازسازی غزه را آغاز، صلح بلندمدت را اجرا و در واقع تضمین کنند که نیروهای امنیتی مستقر در غزه، که شامل آمریکاییها نمیشوند، بتوانند صلح را در درازمدت حفظ کنند.»
او ضمن قدردانی از تلاشهای کوشنر و ویتکاف افزود: «کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است و این کار زمان بسیار بسیار زیادی طول خواهد کشید. همچنین، بسیاری از دوستان ما از کشورهای خلیج فارس مشتاق هستند که رابطه خود را با اسرائیل عادیسازی کنند.»
جیدی ونس در پاسخ به این سوال که مرجع نهایی در غزه چه شکلی خواهد بود، گفت: «من پاسخ این سوال را نمیدانم.»
وی خاطر نشان کرد: «ما اکنون در مرحلهای هستیم که در واقع شروع به مفهومسازی چگونگی شکلگیری نیروی امنیتی بینالمللی کردهایم. ما هنوز نیروی امنیتی بینالمللی را تشکیل ندادهایم. این چیزی است که ما روی آن کار میکنیم. ما تعدادی داوطلب داریم که میخواهند در آن نیروی امنیتی بینالمللی شرکت کنند.»
معاون ترامپ همچنین ادعا کرد: «اگر حماس خلع سلاح نشود، اتفاقات بسیار بدی رخ خواهد داد. فکر نمیکنم واقعا توصیه شود که بگوییم این کار باید در عرض یک هفته انجام شود.»
ونس گفت که معتقد است طرح صلح «پایدار» خواهد بود اما در عین حال ادعاهای ترامپ را تکرار کرد که اگر حماس همکاری نکند، «محو» خواهد شد.
وی افزود: «بسیاری از این مسائل دشوار است، بسیاری از این مسائل غیرقابل پیشبینی هستند. ما هنوز نیروی امنیتی بینالمللی را تشکیل ندادهایم. همچنین، کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است و این کار زمان زیادی طول خواهد کشید.»