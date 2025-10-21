کنایه تند فیروز کریمی به خانم مجری در برنامه زنده

به گزارش تاباک، فیروز کریمی (مربی فوتبال) امروز در یک برنامه ورزشی تلویزیونی، گفت: «بهتر است ایشان به جای صحبت درباره هاشمیان، به همان آشپزی اش برسد؛ چون من شوهر ایشان به من گفت که چند وقت است که غذای گرم و درست حسابی نخورده است!»

گفتنی است، المیرا شریفی‌‌مقدم مجری شبکه دوی صدا و سیما و همسر داود عابدی گزارشگر ورزشی اخیرا به نقد عملکرد فنی وحید هاشمیان مربی با اخلاق تیم پرسپولیس پرداخته بود و بازیکن و مربی سابق تیم ملی ایران را در اندازه مربیگری تیم پرسپولیس ندانسته بود!

در این حال، خود وحید هاشمیان (که سابقه حضور در تیم های مطرح اروپایی همچون بایرمونیخ را در کارنامه ورزشی‌اش دارد، دیشب در شبکه سه خطاب به مجری برنامه فوتبال برتر گفته‌بود، فوتبال ما به جایی رسیده که در برنامه‌های مختلف غیر ورزشی هم عملکرد بازیکنان و مربیان را آنالیز می‌کنند. این در حالیست که فرضا من که تخصص علم اقتصاد یا سینما را ندارم هیچ گاه در این حوزه‌ها و متخصصان این حوزه‌ها اظهار نظر نمی‌کنم.