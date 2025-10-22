دستور جدید وزارت راه به سازمان ملی زمین و مسکن/ بانک اطلاعاتی این سازمان چقدر دقیق است؟

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تابناک درخصوص کمبود زمین مناسب و تاخیر در شناسایی و الحاق اراضی دولتی گفت: قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، مسیر‌های متنوعی را برای تأمین زمین در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که اگر تأمین زمین از منابع دولتی و الحاق اراضی طبیعی مقدور نباشد از ظرفیت ماده ۱۰ قانون و شناسایی اراضی دستگاه‌های دولتی و در نهایت توافق با بخش خصوصی استفاده شود.

نبیان افزود: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۳۷۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تأمین شده که ۷۳۴ هکتار آن در دولت چهاردهم تحقق یافته است؛ البته لازم به یادآوری است که در دوران ۱۲ روزه جنگ و رژیم صهیونیستی حملاتی را درمناطق مختلف کرد همکاران این سازمان در سطح استان‌ها و ستاد مشغول بودند و در سه مرحله پرداخت وجه برای استان‌ها صورت گرفت چراکه استان‌ها احساس نکنند که لحظه‌ای کار را باید تعطیل کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: درحال حاضر کل کارگاه‌ها فعال بوده و دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های یک تا چهار ابلاغ شده است تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌های مردم را در بخش مسکن کاهش داده و سرعت ساخت را افزایش دهیم که تلاش می‌شود تا پایان سال ۵ هزار واحد را در استان اردبیل افتتاح شود.

او تاکید کرد: در یکسالی که از فعالیت دولت می‌گذرد علاوه بر هفته دولت بلکه در سه مرحله دیگر پروژه‌ها را با حضور رئیس جمهور افتتاح کردیم که این مسیر ادامه خواهد داشت اودرانی خصوص تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده تا بخشی از دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد در حوزه مسکن به‌صورت ویژه پیگیری و اجرایی شود اما با توجه به کمبود منابع آبی، واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است.

نبیان در پاسخ به سوال دیگر تابناک درخصوص اینکه آیا سامانه اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای ساماندهی داده‌های زمین و مسکن وجود دارد گفت:«سامانه سیام» سامانه‌ای است که اطلاعات آن به روز بوده و به نوعی بانک اطلاعاتی زمین و املاک محسوب می‌شود و اطلاعات این سامانه به قدری دقت دارد که مثلا اگر کدملی همراه با نام خانوادگی را بدهید دراین سامانه نشان داده می‌شود که فرد مورد نظر آیا تاکنون از خدمات دولتی استفاده کرده است یا خیر؟