اظهارات پزشکیان در دیدار مشاور امنیت ملی عراق

رئیس جمهور از اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری‌های فیمابین یاد کرد و گفت: تسریع در اجرای این پروژه از سوی دولت عراق، افزون بر تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، زمینه اتصال گسترده‌تر کشورهای منطقه را فراهم و پیوندهای اقتصادی را تحکیم می‌کند.
اظهارات پزشکیان در دیدار مشاور امنیت ملی عراق

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴، در دیدار آقای قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی جمهوری عراق و هیئت همراه، بر اهمیت توسعه روابط تهران-بغداد در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح عالی روابط میان دو کشور، گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در سطحی ممتاز قرار دارد و گسترش بیش از پیش این مناسبات نه‌تنها در چارچوب روابط دوجانبه، بلکه در تعامل با سایر کشور‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی شود.

پزشکیان تصریح کرد‌: تبادل هیئت‌های دیپلماتیک و رفت‌وآمد‌های مستمر مسئولان دو کشور، موجب افزایش تفاهم، همگرایی و شکل‌گیری نگاه مشترک نسبت به مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام افزود: هرگاه وحدت و انسجام میان کشور‌های اسلامی برقرار باشد، توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس جمهور در ادامه از اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران و عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های فیمابین یاد کرد و گفت: تسریع در اجرای این پروژه از سوی دولت عراق، افزون بر تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، زمینه اتصال گسترده‌تر کشور‌های منطقه را فراهم و پیوند‌های اقتصادی را تحکیم می‌کند.

پزشکیان افزود: فعالیت و تردد بازرگانان منطقه با تکمیل این شبکه ریلی و ایجاد مناطق آزاد مشترک، امنیت‌زا خواهد بود و موجب شکوفایی اقتصادی در سطح منطقه خواهد شد.

رئیس جمهور با تأکید بر نگاه وحدت‌گرای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: از منظر اعتقادی، همه مردم عراق و اقلیم کردستان را فارغ از دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی، برادران خود می‌شماریم و رمز عزت و سربلندی امت اسلامی را در تقویت پیوند‌های برادرانه و پرهیز از اختلافات داخلی ساخته دشمنان می‌دانیم.

در ادامه این دیدار، آقای قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق نیز با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان گفت: امنیت ایران و عراق از هم جدایی‌ناپذیر است و دولت عراق بر پایبندی کامل خود به معاهده امنیتی میان دو کشور تأکید دارد.

مشاور امنیت ملی عراق همچنین تاکید کرد که از نگاه نخست‌وزیر عراق و مسئولان اقلیم کردستان، مرز‌های ایران و عراق باید از امن‌ترین مرز‌های منطقه باشند و هیچ تهدیدی از این ناحیه متوجه ایران نخواهد بود.

وی در ادامه اتصال شبکه راه‌آهن ایران و عراق را اقدامی راهبردی دانست و افزود: این طرح موجب همگرایی اقتصادی و سیاسی دو کشور خواهد شد و دولت عراق قاطعانه از آن حمایت می‌کند.

الأعرجی با بیان اینکه فرصتی تاریخی برای شکل‌گیری همکاری‌های امنیتی میان کشور‌های منطقه فراهم شده است که می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری شود، اظهار داشت: روابط ممتاز ایران و عراق ایجاب می‌کند که برای گسترش همکاری‌ها بیش از پیش تلاش کنیم؛ نمونه بارز آن حضور باشکوه در مراسم اربعین حسینی است که نماد پیوند دو ملت است.

در بخش پایانی این دیدار، آقای ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق نیز در سخنانی با ابراز قدردانی از فراهم‌شدن فرصت این دیدار، گفت: سفر جناب آقای دکتر پزشکیان به اقلیم، تأثیری بسیار مثبت در سطوح سیاسی و مردمی بر جای گذاشت.

وزیر امور داخلی اقلیم کردستان تصریح کرد: رویکرد اقلیم کردستان، تحت هر شرایطی، حمایت از ثبات و امنیت جمهوری اسلامی ایران است. ما بر پایبندی کامل خود به توافق‌نامه امنیتی دو کشور تأکید داریم و در این مسیر گام‌های عملی برداشته‌ایم.

