پدر سما جهانباز: دیه نمی‌خواهم، دخترم را بدهید!

پرونده سما جهانباز، دختر جوانی که از ۳سال قبل به طرز عجیبی در شیراز مفقود شده با صدور کیفرخواست وارد مرحله تازه‌ای شد.
پدر سما جهانباز: دیه نمی‌خواهم، دخترم را بدهید!

عصر ۲۵تیرماه سال ۱۴۰۱سما جهانباز که در شیراز مهمان عمه‌اش بود از آنجا بیرون رفت تا یک پلاک طلا را بفروشد، اما دیگر برنگشت. او در آخرین تماس تلفنی گفت کارش را انجام داده و ۱۰دقیقه دیگر به خانه برمی‌گردد، اما بعد از این تماس کوتاه گوشی‌اش خاموش و او ناپدید شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ ماموران پلیس در جریان تحقیقات خود به مردی ۳۵ساله که مشاور املاک است مظنون شده و او را بازداشت کردند، اما او مدعی شد که هیچ نقشی در گم شدن سما ندارد و آزاد شد. این مرد به دیدن سما اعتراف کرد، اما مدعی شد از سرنوشت وی بی‌اطلاع است.

هر چند او آزاد شد، اما چندماه قبل و در مسیر ادامه رسیدگی به پرونده، بار دیگر بازداشت شد و این بار پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.

کامران میرحاجی، دادستان شیراز در این‌باره گفت: این کیفرخواست براساس ماده ۵۱۳قانون مجازات اسلامی صادر شده است. چرا که در این ماده قانونی آمده که فردی که آخرین بار و به‌صورت شبانه فرد ناپدید شده را دعوت کرده باشد، ضامن دیه است؛ بنابراین متهم به‌زودی در دادگاه کیفری یک محاکمه خواهد شد.

در همین حال سعید جهانباز، پدر سما به همشهری گفت: متهم می‌گوید از دخترم اطلاعی ندارد. او مدعی است که دخترم برای کار به‌عنوان منشی سراغش رفته بود. این در حالی است که سما در شیراز زندگی نمی‌کرد که بخواهد در آنجا کار کند. از سوی دیگر تماس آخر دخترم با سیم‌کارتی بود که متعلق به متهم است، اما او در تمام این ۳سال می‌گفت سیم‌کارت برای او نیست.

او ادامه می‌دهد: گفته شده درصورتی که رأی دادگاه علیه این مرد باشد او باید یک دیه به ما پرداخت کند؛ اما وقتی من نمی‌دانم دخترم چه بر سرش آمده، زنده است یا کشته شده؟ دیه به چه دردم می‌خورد؟ دوست دارم اگر هم فوت شده دست‌کم پیکر او را به ما تحویل دهند تا شاید ما آرام و قرار پیدا کنیم. من دیه نمی‌خواهم، دخترم را می‌خواهم.

