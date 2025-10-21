En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعارض مالی خودروسازان زیر ذره‌بین مجلس

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اجرای مصوبه واردات خودرو، عملکرد خودروسازان در ورود به حوزه واردات را تعارض‌آمیز توصیف کرد و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۲۹
| |
293 بازدید
تعارض مالی خودروسازان زیر ذره‌بین مجلس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ابوالفضل حدادی با اشاره به اهداف مجلس در تصویب واردات خودرو گفت: هدف اصلی از تصویب این طرح، ایجاد تعادل در بازار خودرو و پاسخ به نیاز واقعی مردم بود، چرا که تولید داخل توان تأمین تقاضای موجود را ندارد.

وی افزود: کمبود عرضه، نارضایتی مردم، بی‌ثباتی قیمت‌ها و ضعف کیفیت خودرو‌های داخلی از جمله مسائلی بود که باعث شد مجلس واردات خودرو‌های نو و کارکرده را در دستور کار قرار دهد.

به گفته حدادی، با وجود مصوبه قانونی مجلس، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ضعیف بوده و آن‌طور که انتظار می‌رفت، اقدامی مؤثر برای کاهش قیمت خودرو در بازار صورت نگرفته است.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن همچنین نسبت به ورود خودروسازان به حوزه واردات انتقاد کرد و گفت: اگر خودروسازان مدعی کمبود نقدینگی هستند، چرا واردات انجام می‌دهند؟ و اگر نقدینگی دارند، چرا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند؟ این یک تعارض جدی است که باید برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود.

وی افزود: هم‌اکنون در جامعه ابهامات زیادی نسبت به نحوه ثبت‌نام، قیمت‌گذاری، زمان تحویل و نحوه دریافت وجه توسط خودروسازان وجود دارد و مردم رضایتمندی لازم از روند موجود را ندارند. در حالی که کیفیت خودرو‌های داخلی ارتقا پیدا نکرده، افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و این وضعیت نوعی فرار به جلو از سوی خودروسازان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو سازان ابوالفضل حدادی صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واردات وزارت صمت بازار نقدینگی خودرو داخلی قیمت
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۸ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bSP
tabnak.ir/005bSP