دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اجرای مصوبه واردات خودرو، عملکرد خودروسازان در ورود به حوزه واردات را تعارض‌آمیز توصیف کرد و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ابوالفضل حدادی با اشاره به اهداف مجلس در تصویب واردات خودرو گفت: هدف اصلی از تصویب این طرح، ایجاد تعادل در بازار خودرو و پاسخ به نیاز واقعی مردم بود، چرا که تولید داخل توان تأمین تقاضای موجود را ندارد.

وی افزود: کمبود عرضه، نارضایتی مردم، بی‌ثباتی قیمت‌ها و ضعف کیفیت خودرو‌های داخلی از جمله مسائلی بود که باعث شد مجلس واردات خودرو‌های نو و کارکرده را در دستور کار قرار دهد.

به گفته حدادی، با وجود مصوبه قانونی مجلس، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ضعیف بوده و آن‌طور که انتظار می‌رفت، اقدامی مؤثر برای کاهش قیمت خودرو در بازار صورت نگرفته است.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن همچنین نسبت به ورود خودروسازان به حوزه واردات انتقاد کرد و گفت: اگر خودروسازان مدعی کمبود نقدینگی هستند، چرا واردات انجام می‌دهند؟ و اگر نقدینگی دارند، چرا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند؟ این یک تعارض جدی است که باید برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود.

وی افزود: هم‌اکنون در جامعه ابهامات زیادی نسبت به نحوه ثبت‌نام، قیمت‌گذاری، زمان تحویل و نحوه دریافت وجه توسط خودروسازان وجود دارد و مردم رضایتمندی لازم از روند موجود را ندارند. در حالی که کیفیت خودرو‌های داخلی ارتقا پیدا نکرده، افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و این وضعیت نوعی فرار به جلو از سوی خودروسازان است.