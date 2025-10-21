En
معاون ترامپ وارد سرزمین‌های اشغالی شد

منابع خبری از ورود معاون رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سفری دو روزه وارد سرزمین‌های اشغالی فلسطین شد.

به طور همزمان منابع مصری اعلام کردند که «حسن رشاد» رئیس سازمان اطلاعات این کشور برای رایزنی با مسئولان اسرائیلی درمورد آتش بس غزه راهی سرزمین‌های اشغالی شده است.

رسانه صهیونیستی «والانیوز» نیز روز سه شنبه فاش کرد که در آستانه سفر «جی دی ونس» به اراضی اشغالی، مرکز فرماندهی بین‌المللی اجرای توافق آتش‌بس جنگ غزه در شهر «کریات‌گات» در جنوب سرزمین اشغالی ایجاد شده است.

والانیوز نوشت، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، «یاکی دولف»، فرمانده ارشد نظامی ارتش این رژیم را به عنوان نماینده ارتش در مرکز فرماندهی و سازوکار بین‌المللی مدیریت و اجرای توافق آتش‌بس جنگ غزه منصوب کرده است.

مقامات نظامی اسرائیل نیز گفتند، مذاکرات با آمریکا در مورد ایجاد این سازوکار از قبل آغاز شده و ترکیب نهایی و سیاست عملیاتی آن به زودی تعیین خواهد شد.

آنها تخمین می‌زنند که این سیاست در جریان مذاکرات با معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده طبق آخرین تحولات نوار غزه تعیین خواهد شد.

همزمان، نیرو‌های نظامی ایالات متحده ساعاتی پیش برای گشت‌زنی امنیتی در امتداد حصار مرزی نوار غزه وارد این منطقه شدند تا آخرین تحولات این منطقه را مورد بررسی قرار دهند.

طبق برآورد‌های این رسانه صهیونیستی، این اقدام امنیتی در راستای آماده‌سازی برای سفر ونس و آغاز مذاکرات در مورد «مرحله دوم» توافق آتش‌بس جنگ غزه صورت می‌گیرد.

با این حال، نهاد‌های نظامی رژیم صهیونیستی این اقدام نظامی را بخشی از تلاش‌ها برای تدوین سیاست جدیدی که در نوار غزه دنبال خواهد شد و تضمین اجرای توافق آتش‌بس امضا شده در هفته گذشته عنوان کردند.

