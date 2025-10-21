رهبر انقلاب و دلیل سفر ترامپ به اسرائیل

حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب در دیدار قهرمانان و مدالآوران ورزشی و المپیادهای علمی در تاریخ ۲۸/۷/۱۴۰۴ با اشاره به رئیسجمهور آمریکا به فلسطین اشغالی، هدف از این سفر را امیدوار کردن صهیونیستهای مأیوس و دادن روحیه به آنان خوانده و افزودند: «جمعبندی من این است: این یاوهگوییهایی که این آقا در آنجا انجام داد، این حرفهای سبُک و رفتارهای جِلف، برای این بود که به طرف مقابل روحیه بدهد، به آنها روحیه بدهد؛ آنها روحیهشان را از دست دادهاند.»
دلایل نومیدی رو به تزاید در میان اهالی سرزمینهای اشغالی را میتوان به طور مجمل در مراتب زیر دسته بندی کرد.
۱. آمارهای متعدد از ناامیدی اهالی فلسطین اشغالی از سیاستهای دولت اسرائیل وجود دارد. به نقل از رسانههای داخلی اسرائیل از آغاز ۷ اکتبر تاکنون ۱۰.۰۰۰ سرباز اسرائیلی دچار جراحات و زخمهای شدید شده و در واقع مُرده متحرک هستند.
پیش بینی میشود در صورت ادامه جنگ تا سال ۲۰۲۸ این آمار به ۱۰۰.۰۰۰ برسد. ۸۸.۵ میلیارد دلار هزینههای جنگ بوده که دارای اثرات اقتصادی مخرب ازجمله کسری بودجه، گسترش بیکاری و افزایش مهاجرت شده است.
تنها جنگ ۱۲ روزه با ایران بین ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار برای رژیم خسارت داشته است. مهاجرت موقت به یونان که احتمالاً به اقامت دائم منجر میشود آمار قابل توجهی دارد. در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳۰۰۰ اسرائیلی مهاجرت کردهاند که این رقم نسبت به سا لهای قبل جهش بزرگی قلمداد میشود.
بخش بزرگی از مهاجرین، جوانان (۸۱ درصد) و نیروی کاربود هاند به همین دلیل، رژیم با بیش از ۱۰۵۰۰۰ نفر کسری نیروی کار موجه است. آمار خروج سرمایه گذاری های خارجی نخبگان نیز قابل توجه است.
یک آمار از تعطیلی ۶۴۰۰۰ کسب وکار بخصوص در حوزه گردشگری حکایت دارد. افزایش نارضایتیهای عمومی درون اسرائیل به نحوی است که ۷۶ درصد از شهروندان رژیم اعلام کردهاند امید به آینده و اعتماد خود به دولت را ازدست دادهاند.
۲. بعداز جنگ غزه، نفرت از رژیم صهیونیستی در آمریکا و کشورهای غربی افزایش یافته و شخص ترامپ چند بار به این موضوع اعتراف کرده است.
او اخیراً در اظهارنظری گفته است «نتانیاهو خیلی تند رفته و برای آمریکا احیای حیثیت اسرائیل در افکار عمومی یک اولویت است.»
به نقل از نشریه پولیتیکو ترامپ در سخنانی گفت که اسرائیل در مدیریت جنگ غزه به دلیل انتشار تصاویر جنگ در رسانههای اجتماعی که تصاویر تخریب را نشان میدهد، صحنه را باخته است (ایسنا-۲۰/۴/۱۴۰۴). واشنگتن پست دریک نظرسنجی که میان یهودی های آمریکا انجام داده مینویسد: «بیش از ۶۰ درصد آ نها اقدامات اسرائیل در غزه را جنایت جنگی میدانند»
آمارهای مشابهی نیز در در رسانههای اروپا وجود دارد. در کشورهایی مثل ژاپن و فنلاند نظرسنجیها نفرت بیش از ۷۰ درصد مرد م از اسرائیل را نشان میدهد. نظر سنجی رسمی مؤسسههای قطری نشان میدهند که ۹۰ درصد از مردم تونس، ۹۲ درصد مردم عراق، ۸۴ درصد مردم مصر، ۸۵ درصد مردم کویت؛ ۸۴ درصد مردم لبنان؛ ۹۴ درصد مردم اردن و ۸۳ درصد از مردم قطر مخالف طرح ابراهیم و برقراری رابطه با رژیم اشغالگر هستند. در ترکیه ۸۵ درصد ودر اندونزی ۷۰ درصد از مردم از اسرائیل نفرت دارند.
۳. بر اساس گزارش یک ماه اخیر روزنامههای پر مخاطب واشنگتن پست و نیویورک تایمز و دیگر موسسههای نظر سنجی جهان، همزمان با مخدوش شدن جایگاه رژیم در افکار جهانیان، جایگاه فلسطین و حمایت از آن در دنیا ارتقا یافته است.
در عین حال اخباری نیز دال بر تقویت تاب آوری اعضای محور مقاومت در مقابل شرارتهای رژیم صهیونیستی است. بر اساس این اخبار، علیرغم حملات گسترده اسرائیل، هنوز ۸۰ در صدر تونلهای حماس در غزه سالم و قابل بهره برداری هستند و این جنبش طی یک سال اخیر، موفق به جذب ۱۰۰۰۰ نفر نیروی رزمنده و پشتیبان شده است.
در کرانه باختری نیز با هدایت سازمان جهاد اسلامی و دیگر مجاهدین، عرصه بر اشغالگران تنگ شده است.
در لبنان به دلیل نقض آتش بس و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، ۹۸ در صد شیعیان و ۵۸ در صد مردم، مخالف خلع سلاح حزب الله بوده و ۷۰ درصد از مردم نیز ارتش را فاقد توانایی درمقابله با اسرائیل میدانند.
توان حزب الله بازسازی شده و حضور میلیونی مردم در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، نشانه حمایت مردم لبنان از حزب الله است. رهبران و مردم یمن کماکان آماده و مصمم برای ادامه مبارزه علیه اشغالگران در اراضی فلسطین بوده و هستههای مقاومت در سوریه نیز بتدریج شکل میگیرد. این وضعیت بر میزان نومیدی و یاس در میان اهالی سرزمینهای اشغالی افزوده است.
۴. حمایت آمریکا از نسل کشی اسرائیل در غزه موجب شکاف عمیق میان آمریکا و اروپا و آمریکا با کشورهای عربی شده و منافع آمریکا در جهان و منطقه را به خطر انداخته است.
رویکرد کشورهای اروپایی و عرب برای حمایت از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین و طرح دو دولت، نشانههای اختلافات جدی اروپا و اعراب با آمریکاست. به ویژه اقدامات رژیم علیه ایران، یمن، سوریه و قطر و طرح «اسرائیل بزرگتر»، همگرایی میان کشورهای بزرگ اسلامی را در پی داشته است.
این موارد، مجملی از دلایل نومیدی اسرائیل و تحرک آمریکا برای ارائه طرح صلح، سفر ترامپ به اسرائیل و نمایش تبلیغاتی شرم الشیخ بود که نشان از وضعیت نابسامان رژیم اشغالگر دارد.
ترامپ همانگونه که با تجاوز به ایران در جنگ ۱۲ روزه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی بود؛ در شرم الشیخ هم قصد داشت با ارائه طرح باصطلاح صلح و تزریق روحیه به جامعه ناامید اسرائیل، پایداری و ایستادگی مردم غزه و حمایت جانانه جبهه مقاومت را تحت تاثیر قرار دهد که البته با هشیاری حماس، ورق به نفع مردم فلسطین برگشت و آثار آن در آینده بیشتر روشن خواهد شد.
*سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان