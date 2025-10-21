En
واکنش فدراسیون فوتبال به افشاگری فردوسی‌پور

فدراسیون بیانیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۰۳
1830 بازدید

واکنش فدراسیون فوتبال به افشاگری فردوسی‌پور

به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی فدراسیون فوتبال؛ فدراسیون شایعه عجیب منتشره مبنی بر خرید البسه و استوک برای تیم حریف دوم تیم ملی در فیفادی مهرماه را رد می‌کند. از منتشرکنندگان این شایعه درخواست می‌شود اسناد مثبته خود را در این باره به احترام افکار عمومی به هواداران تیم ملی ارائه کنند (حتی خرید یک استوک، پیراهن یا هر اقلام ورزشی دیگر برای تیم ملی تانزانیا)!

فدراسیون با رعایت اصول حرفه‌ای و شفافیت، در کنار هواداران فوتبال و رسانه‌های گروهی متعهد به حمایت از تیم ملی است و از عموم علاقمندان می‌خواهد اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

به گزارش تابناک؛ گفتنی است شب گذشته عادل فردوسی پور در برنامه‌اش، ادعای عجیبی درمورد خرید استوک و هزینه رفت و آمد تیم ملی تانزانیا برای دیدار مقابل ایران از جانب فدراسیون فوتبال در فیفادی گذشته مطرح شد که صبح امروز فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد.

