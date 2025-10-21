پژمان جمشیدی کیست ؟

پژمان جمشیدی، زاده ۲۰ شهریور ۱۳۵۶ در تهران، بازیکن سابق فوتبال و بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است. او فعالیت ورزشی خود را از ردههای پایه باشگاه پاس آغاز کرد و سپس به تیمهای پرسپولیس تهران، فولاد خوزستان، پیکان تهران، صبا باتری و استیلآذین پیوست. در دوران حضورش در پرسپولیس، به عنوان مدافع راست یکی از چهرههای ثابت ترکیب تیم بود و در مقطعی کوتاه نیز به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.
جمشیدی از بازیکنانی بود که به نظم، اخلاق و تلاش در زمین شهرت داشت، اما مصدومیتها و تغییرات فنی باعث شد دوران فوتبال حرفهای او زودتر از انتظار به پایان برسد. پس از خداحافظی از فوتبال، او تصمیم گرفت وارد عرصه هنر شود؛ مسیری که برای بسیاری غیرمنتظره بود.
در سال ۱۳۹۲ با پخش سریال «پژمان» به کارگردانی سروش صحت، نام او دوباره بر سر زبانها افتاد. این مجموعه طنز درباره یک فوتبالیست بازنشسته بود که تلاش میکرد شهرت گذشتهاش را حفظ کند، و پژمان جمشیدی در نقش خودش بازی میکرد. این سریال نقطه شروع فعالیت جدی او در بازیگری شد و نشان داد که توانایی ایفای نقشهای کمدی را دارد.
او پس از موفقیت در تلویزیون، وارد سینما شد و در آثار مختلفی از جمله «خوب، بد، جلف»، «تگزاس»، «زهرمار»، «دوزیست»، «جهان با من برقص»، «علفزار»، «دینامیت» و «بیهمهچیز» ایفای نقش کرد. حضور او در کنار بازیگران حرفهای و کارگردانان مطرح باعث شد در سالهای بعد در پروژههای متنوعتری دیده شود.
جمشیدی در عرصه تئاتر نیز فعال است و در نمایشهایی، چون «پپرونی برای دیکتاتور»، «پسران آفتاب»، «عاشقانههای خیابان» و «فنز» بازی کرده است.
او طی سالهای اخیر چند بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده و با وجود اینکه از دنیای فوتبال آمده، توانسته جایگاه خود را در سینما و تئاتر تثبیت کند.
پژمان جمشیدی امروز به عنوان چهرهای شناخته میشود که دو مسیر متفاوت فوتبال و بازیگری را در زندگی حرفهای خود تجربه کرده است. او از بازیکنان قدیمی فوتبال ایران است که پس از پایان دوران ورزشی، مسیر تازهای را در هنر دنبال کرد و همچنان در پروژههای تلویزیونی، سینمایی و نمایشی فعالیت دارد.