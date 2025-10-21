En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
معرفی

پژمان جمشیدی کیست ؟

پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر فعلی سینما و تلویزیون ایران، از معدود چهره‌هایی است که توانست از زمین فوتبال به صحنه هنر قدم بگذارد و در هر دو عرصه شناخته شود. او سابقه بازی در تیم‌هایی، چون پرسپولیس، پاس و فولاد را دارد و پس از خداحافظی از ورزش حرفه‌ای، با سریال «پژمان» وارد دنیای بازیگری شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۸۷
| |
1604 بازدید
پژمان جمشیدی کیست ؟
پژمان جمشیدی، زاده ۲۰ شهریور ۱۳۵۶ در تهران، بازیکن سابق فوتبال و بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است. او فعالیت ورزشی خود را از رده‌های پایه باشگاه پاس آغاز کرد و سپس به تیم‌های پرسپولیس تهران، فولاد خوزستان، پیکان تهران، صبا باتری و استیل‌آذین پیوست. در دوران حضورش در پرسپولیس، به عنوان مدافع راست یکی از چهره‌های ثابت ترکیب تیم بود و در مقطعی کوتاه نیز به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.
 
جمشیدی از بازیکنانی بود که به نظم، اخلاق و تلاش در زمین شهرت داشت، اما مصدومیت‌ها و تغییرات فنی باعث شد دوران فوتبال حرفه‌ای او زودتر از انتظار به پایان برسد. پس از خداحافظی از فوتبال، او تصمیم گرفت وارد عرصه هنر شود؛ مسیری که برای بسیاری غیرمنتظره بود.
 
در سال ۱۳۹۲ با پخش سریال «پژمان» به کارگردانی سروش صحت، نام او دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. این مجموعه طنز درباره یک فوتبالیست بازنشسته بود که تلاش می‌کرد شهرت گذشته‌اش را حفظ کند، و پژمان جمشیدی در نقش خودش بازی می‌کرد. این سریال نقطه شروع فعالیت جدی او در بازیگری شد و نشان داد که توانایی ایفای نقش‌های کمدی را دارد.
 
او پس از موفقیت در تلویزیون، وارد سینما شد و در آثار مختلفی از جمله «خوب، بد، جلف»، «تگزاس»، «زهرمار»، «دوزیست»، «جهان با من برقص»، «علف‌زار»، «دینامیت» و «بی‌همه‌چیز» ایفای نقش کرد. حضور او در کنار بازیگران حرفه‌ای و کارگردانان مطرح باعث شد در سال‌های بعد در پروژه‌های متنوع‌تری دیده شود.
 
جمشیدی در عرصه تئاتر نیز فعال است و در نمایش‌هایی، چون «پپرونی برای دیکتاتور»، «پسران آفتاب»، «عاشقانه‌های خیابان» و «فنز» بازی کرده است.
 
او طی سال‌های اخیر چند بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده و با وجود اینکه از دنیای فوتبال آمده، توانسته جایگاه خود را در سینما و تئاتر تثبیت کند.
 
پژمان جمشیدی امروز به عنوان چهره‌ای شناخته می‌شود که دو مسیر متفاوت فوتبال و بازیگری  را در زندگی حرفه‌ای خود تجربه کرده است. او از بازیکنان قدیمی فوتبال ایران است که پس از پایان دوران ورزشی، مسیر تازه‌ای را در هنر دنبال کرد و همچنان در پروژه‌های تلویزیونی، سینمایی و نمایشی فعالیت دارد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی سروش صحت بازیگر پرسپولیس
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات بازداشت تهیه‌کننده سینما از سر صحنه فیلمبرداری
زوج تازه سینمای ایران در جشن قهرمانی پرسپولیس
چرا تصویرهای پژمان جمشیدی حذف شد؟
ماجرای خواستگاری از پژمان جمشیدی در طویله
آنچه تاکنون درباره وزن مناسب شنیده‌اید،اشتباه است!
چطور مزار یک راهزن زیارتگاه شد؟
پژمان جمشیدی در لباس دامادی
درآمد چندصد میلیاردی پژمان جمشیدی!
عین الله دریایی: همه موفقیت هایم تقصیر همسرم است! / تا سئوال نپرسید، حرفی نمی زنم+ فیلم
صف کیلومتری رشتی‌ها برای سروش صحت!
اقدام ناجوانمردانه پژمان جمشیدی علیه مهدوی‌کیا
نظرات کارشناسی «مصطفی زمانی» در زمینه فوتبال
واکنش سروش صحت به حذف از «کتاب‌باز»؟
«پژمان جمشیدی» ممنوع‌التصویر شد؟
اتهام سروش صحت چه بود؟!
صحبت‌های جالب پلیس «فوق لیسانسه‌ها»
آوازخوانی پژمان جمشیدی همراه سیروان خسروی
امین حیایی در «استخر» سروش صحت
حمایت پیشکسوتان پرسپولیس از ماجرای حمله به پژمان جمشیدی در جشنواره فیلم فجر
بهرام رادان با زرافه‌ها صبحانه می‌خورد!
پژمان جمشیدی در کنار خواهر بهنام بانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRj
tabnak.ir/005bRj