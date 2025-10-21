En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حماس: اسرائیل عمداً مکان اسرای خود را بمباران می‌کند

سخنگوی جنبش حماس به نقض پی در پی آتش بس نوار غزه توسط اسرائیل و پایبندی کامل این جنبش به مفاد توافق اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۸۵
| |
274 بازدید
حماس: اسرائیل عمداً مکان اسرای خود را بمباران می‌کند

حازم قاسم سخنگوی حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی سیاست برنامه ریزی شده‌ای را در نقض پی در پی آتش بس غزه دنبال می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: حماس به تمام مفاد این توافق به ویژه بندهای مربوط به مرحله نخست از طریق تحویل دادن تمام اسرای صهیونیست به صورت یک جا عمل کرده است.

قاسم تصریح کرد: ما به تلاش‌های خود برای تحویل دادن تمام اجساد اسرای صهیونیست ادامه می‌دهیم، گرچه این روند به دلیل حجم آوارها و خرابی‌ها در نوار غزه بسیار سخت است. رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ به صورت عمدی مکان‌هایی را که فکر می‌کرد اسرای صهیونیست در آنها نگه داری می‌شوند را بمباران می‌کرد.

وی بیان کرد: ما با میانجی گران و آمریکا در خصوص نقض توافق آتش بس از سوی اشغالگران در ارتباط هستیم. همه باید به رژیم صهیونیستی فشار آورند تا به تعهدات خود عمل کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس غزه رژیم صهیونیستی توافق آتش بس خبر فوری نقض آتش بس
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعلل رژیم صهیونیستی در اجرای مفاد توافق آتش‌بس
حماس: توافق آتش‌بس دائم در غزه حاصل شد
نقض آشکار آتش‌بس؛ تداوم حملات رژیم اسرائیل به غزه
حمله توپخانه‌ای ازتش اسرائیل به غزه
رژیم صهیونیستی بار دیگر آتش‌بس را نقض کرد
آغاز گفتگوهای غیرمستقیم حماس و رژیم اسرائیل در مصر
توافق حماس با طرح جدید آتش بس
جواد لاریجانی: اسرائیل در پروژه غزه شکست خورد
حماس: بهانه به دست دشمن نخواهیم داد
آیا نتانیاهو می‌تواند از توافق با حماس عقب‌نشینی کند؟!
توافق حماس و اسرائیل درمورد آتش بس در غزه
موافقت حماس با آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست
حماس: به اجرای توافق آتش بس پایبند هستیم
اعدام دردناک یک کودک پس از توافق آتش بس
شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست
حمله اسرائیل به شمال غزه
ترامپ: به توافق آتش‌بس در غزه نزدیک هستیم
واکنش‌های جهانی به توافق آتش‌بس / قدردانی حماس از ایران
واکنش رسمی ایران به طرح آتش‌بس در غزه 
آتش‌بس در غزه در این روز اجرا می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRh
tabnak.ir/005bRh