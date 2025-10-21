سخنگوی جنبش حماس به نقض پی در پی آتش بس نوار غزه توسط اسرائیل و پایبندی کامل این جنبش به مفاد توافق اشاره کرد.

حازم قاسم سخنگوی حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی سیاست برنامه ریزی شده‌ای را در نقض پی در پی آتش بس غزه دنبال می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: حماس به تمام مفاد این توافق به ویژه بندهای مربوط به مرحله نخست از طریق تحویل دادن تمام اسرای صهیونیست به صورت یک جا عمل کرده است.

قاسم تصریح کرد: ما به تلاش‌های خود برای تحویل دادن تمام اجساد اسرای صهیونیست ادامه می‌دهیم، گرچه این روند به دلیل حجم آوارها و خرابی‌ها در نوار غزه بسیار سخت است. رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ به صورت عمدی مکان‌هایی را که فکر می‌کرد اسرای صهیونیست در آنها نگه داری می‌شوند را بمباران می‌کرد.

وی بیان کرد: ما با میانجی گران و آمریکا در خصوص نقض توافق آتش بس از سوی اشغالگران در ارتباط هستیم. همه باید به رژیم صهیونیستی فشار آورند تا به تعهدات خود عمل کند.