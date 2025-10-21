به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گروه تحقیقاتی Info‑Tech که سالهاست در حوزه مشاوره فناوری و IT فعالیت میکند، اعلام کرده است که کنفرانس سالیانه خود به نام Info‑Tech LIVE را به اروپا گسترش داده و نخستین دوره اروپایی آن را در بارسلونا برگزار خواهد کرد.
این رویداد در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ در هتل SLS Barcelona برگزار خواهد شد و طبق اعلام برگزارکنندگان، هدف آن گردهمآوری مدیران فناوری اطلاعات (CIOها)، تصمیمگیرندگان IT از منطقه EMEA، شرکتهای فعال در صنایع فناوری و مشاوران است تا در قالب سخنرانیها، پنلها، میزگردها و جلسات تحلیلی، چالشها و راهبردهای نوین فضای دیجیتال را بررسی کنند.
در برنامه کنفرانس، سخنرانیهای کلیدی از متخصصان ارشد صنعت، بخشهایی با تمرکز بر فناوریهای نوظهور (نظیر هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساختهای ابری)، میزگردهایی پیرامون چالشهای تحول دیجیتال سازمانها و نیز فرصتهای شبکهسازی و مشاوره یکبهیک با تحلیلگران Info‑Tech پیشبینی شده است.
این حرکت گسترش رویداد به اروپا، بخشی از استراتژی جهانی Info‑Tech برای افزایش دسترسی به مخاطبان در بازارهای جدید و ارائه دیدگاه و راهکارهای دسترسپذیر به شرکتهای خارج از آمریکای شمالی است.