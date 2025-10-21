En
کنفرانس Info‑Tech LIVE برای اولین بار در اروپا در بارسلونا برگزار می‌شود

رویداد مشهور فناوری و مدیریت IT یعنی Info‑Tech LIVE که تاکنون در آمریکای شمالی برگزار می‌شد، امسال برای نخستین بار در اروپا و در شهر بارسلونا برگزار خواهد شد. این کنفرانس روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ در هتل SLS Barcelona میزبان مدیران ارشد IT، متخصصان فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۸۳
173 بازدید

کنفرانس Info‑Tech LIVE برای اولین بار در اروپا در بارسلونا برگزار می‌شود

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گروه تحقیقاتی Info‑Tech که سال‌هاست در حوزه مشاوره فناوری و IT فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که کنفرانس سالیانه خود به نام Info‑Tech LIVE را به اروپا گسترش داده و نخستین دوره اروپایی آن را در بارسلونا برگزار خواهد کرد. 

این رویداد در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ در هتل SLS Barcelona برگزار خواهد شد و طبق اعلام برگزارکنندگان، هدف آن گردهم‌آوری مدیران فناوری اطلاعات (CIOها)، تصمیم‌گیرندگان IT از منطقه EMEA، شرکت‌های فعال در صنایع فناوری و مشاوران است تا در قالب سخنرانی‌ها، پنل‌ها، میزگردها و جلسات تحلیلی، چالش‌ها و راهبردهای نوین فضای دیجیتال را بررسی کنند. 

در برنامه کنفرانس، سخنرانی‌های کلیدی از متخصصان ارشد صنعت، بخش‌هایی با تمرکز بر فناوری‌های نوظهور (نظیر هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساخت‌های ابری)، میزگردهایی پیرامون چالش‌های تحول دیجیتال سازمان‌ها و نیز فرصت‌های شبکه‌سازی و مشاوره یک‌به‌یک با تحلیل‌گران Info‑Tech پیش‌بینی شده است. 

این حرکت گسترش رویداد به اروپا، بخشی از استراتژی جهانی Info‑Tech برای افزایش دسترسی به مخاطبان در بازارهای جدید و ارائه دیدگاه و راهکارهای دسترس‌پذیر به شرکت‌های خارج از آمریکای شمالی است.

