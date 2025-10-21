En
عراقچی:عراق اجازه تهدید ایران از خاکش رانخواهد داد

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار با مشاور امنیت ملی عراق بیان کرد: در این دیدار پیشرفت در اجرای توافق امنیتی بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.
عراقچی:عراق اجازه تهدید ایران از خاکش رانخواهد داد

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص دیدار با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در حساب رسمی خود در ایسنتاگرام نوشت: روز گذشته (دوشنبه، 28 مهر) در دیدار آقای قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی جمهوری عراق و هیئت همراه ایشان با اشاره به روابط بسیار خوب تهران و بغداد در همه زمینه‌ها، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های مستمر مسئولان دو کشور و لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی از جمله امنیت مرزها تاکید کردم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: آقای الاعرجی اطمینان داد که این کشور هرگز اجازه تهدید علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران از خاک و فضای خود را نخواهد داد.

عراقچی ادامه داد: همچنین در این دیدار پیشرفت در اجرای توافق امنیتی بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

 

