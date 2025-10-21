پارلمان ژاپن امروز سه‌شنبه سانائه تاکائچی، سیاستمدار راست‌گرای محافظه‌کار را به عنوان نخستین نخست‌وزیر زن تاریخ این کشور انتخاب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طبق گزارش پولتیکو، این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که حزب حاکم لیبرال‌دموکرات (LDP) با یک حزب جدید راست‌گرای دیگر ائتلاف کرد؛ ائتلافی که انتظار می‌رود دولت را بیش از پیش به سمت گرایش‌های ملی‌گرایانه سوق دهد.تاکائچی جانشین شیگرو ایشیبا شد و به سه ماه بن‌بست سیاسی پس از شکست سنگین حزب لیبرال‌دموکرات در انتخابات ماه ژوئیه پایان داد. ایشیبا که تنها یک سال در قدرت بود، صبح امروز همراه کابینه‌اش استعفا داد تا راه برای انتخاب جانشینش باز شود.

حزب لیبرال‌دموکرات با برقراری یک ائتلاف اضطراری با حزب راست‌گرای مستقر در اوساکا، موسوم به حزب نوآوری ژاپن (ایشین نو کای)، توانست اکثریت لازم برای رأی اعتماد را کسب کند. پولتیکو ادامه داد که با این حال، این ائتلاف هنوز در هر دو مجلس پارلمان اکثریت مطلق ندارد و برای تصویب قوانین ناچار است از حمایت دیگر احزاب مخالف بهره بگیرد؛ امری که ممکن است دولت تازه‌تأسیس را بی‌ثبات و کوتاه‌عمر کند.تاکائچی در مراسم امضای توافق ائتلاف با هیروفومی یوشیمورا، فرماندار اوساکا و رهبر حزب نوآوری ژاپن، گفت «در شرایط کنونی، ثبات سیاسی ضروری است. بدون ثبات، نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک مؤثر را پیش ببریم.»

در متن توافق ائتلاف، بر مواضع تند و ملی‌گرایانه تاکائچی تأکید شده است. این ائتلاف پس از آن شکل گرفت که حزب لیبرال‌دموکرات، شریک دیرینه خود یعنی حزب کومیتو (وابسته به سازمان مذهبی بودایی سوکا گاکای) را از دست داد. کومیتو به دلیل گرایش‌های میانه‌رو و صلح‌طلبانه‌اش، جدایی از دولت را اعلام کرد؛ رخدادی که احتمال تغییر قدرت در ژاپن را بالا برده بود.تاکائچی ۶۴ ساله قرار است ساعاتی دیگر کابینه جدید خود را معرفی کند؛ کابینه‌ای که عمدتاً از متحدان تارو آسو، سیاستمدار بانفوذ حزب، و حامیانش در انتخابات درون‌حزبی تشکیل می‌شود.به گفته یوشیمورا، حزب نوآوری ژاپن تا زمانی که از پایداری ائتلاف اطمینان نیابد، در کابینه پست وزارتی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر جدید در هفته‌های پیش رو با چالش‌های فوری اقتصادی و دیپلماتیک روبروست از جمله ارائه یک سخنرانی سیاستی مهم، دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، و شرکت در چند نشست منطقه‌ای. او باید تا پایان دسامبر بسته‌ای از تدابیر اقتصادی برای مقابله با تورم و نارضایتی عمومی آماده کند.با وجود اینکه تاکائچی نخستین زن در مقام نخست‌وزیری ژاپن است، او علاقه‌ای به ترویج برابری جنسیتی یا تنوع اجتماعی نشان نداده است.

وی از جمله سیاستمدارانی است که سال‌ها مانع تصویب قوانین مربوط به ارتقای جایگاه زنان بوده است.او همچنین از جانشینی صرفاً مردانه در خاندان امپراتوری حمایت می‌کند و مخالف ازدواج همجنس‌گرایان و استفاده از نام خانوادگی جداگانه برای زنان متأهل است.

پولتیکو ادامه داد که تاکائچی از شاگردان نزدیک «شینزو آبه» نخست‌وزیر فقید ژاپن، محسوب می‌شود و انتظار می‌رود سیاست‌های او را در زمینه تقویت ارتش، رشد اقتصادی و بازنگری قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن دنبال کند.با این حال، به دلیل موقعیت شکننده سیاسی‌اش، مشخص نیست تا چه حد بتواند اهداف خود را پیش ببرد.جدایی کومیتو از دولت ائتلافی پس از آن رخ داد که این حزب نسبت به رسوایی‌های مالی حزب لیبرال‌دموکرات و «موضع سهل‌انگارانه» آن در برخورد با این فسادها اعتراض کرد. با این‌حال رسانه‌ها می‌گویند که تاکائچی در روزهای اخیر تلاش کرده لحن افراطی خود را تعدیل کند.