اعلام خبر ایجاد «اتاق وضعیت حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیرو از سوی مومننسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، واکنشهای گستردهای را در جامعه برانگیخته است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در شرایطی که کشور هنوز درگیر پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و مسائل اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از آن است، چنین تصمیمی میتواند حساسیتهای تازهای ایجاد کند. مردم با اتحاد و انسجام مثالزدنی، همبستگی خود را در برابر تهدیدات بیرونی نشان دادند، اما به نظر میرسد بخشی از تصمیمگیران به جای تقویت این روحیه و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و آرامش عمومی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتهاند. تشکیل نهادی با این وسعت، آن هم با تمرکز بر موضوعی فرهنگی و اجتماعی چون «حجاب»، در نگاه بسیاری از شهروندان بهجای حل مسئله، ممکن است به تشدید شکافها و تنشهای اجتماعی بینجامد.
کارشناسان میگویند در فضایی که جامعه نیازمند ترمیم اعتماد و گفتوگوی ملی است، طرحهای مبتنی بر کنترل و برخورد، نهتنها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت بلکه میتواند نارضایتیهای انباشته را فعال کند. از سوی دیگر، تجربههای گذشته نشان داده که هرگاه تصمیمات فرهنگی بدون اقناع عمومی و مشارکت اجتماعی اتخاذ شود، نهتنها به تحقق اهدافش نمیرسد، بلکه به میدان تقابل و سوءاستفاده رسانههای خارجی تبدیل میشود.
انتظار میرفت مسئولان، پس از نشان دادن وحدت ملی در شرایط بحرانی اخیر، با تدبیر و درایت، سیاستهایی را در پیش گیرند که «حال مردم را خوب کند»؛ نه اینکه با انتشار چنین خبرهایی، افکار عمومی را نگران و ملتهب سازند. در زمانی که جامعه بیش از هر چیز به آرامش، امید و همدلی نیاز دارد، تصمیماتی از این دست میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی بهدنبال داشته باشد.
منصور حقیقتپور فعال سیاسی اصولگرا درباره اتاق وضعیت حجاب گفت: تندرو ها همیشه در جاده خاکی هستند؛ اما پیش از هر چیز باید گفت زنان ایرانی، در ذات و اصالت خویش، بانوانی باحیا، نجیب و خانوادهدوستاند. آنان هیچگاه با نگاه جنسیتی به جامعه نمینگرند و در شأن و مرتبهشان نیست که کشور را گرفتار چنین حواشی و مسائل سطحی کنند.
وی افزود: ما به حجاب باور داریم و معتقدیم که خواهران ما خود به خوبی حرمت و حدود آن را پاس میدارند. با این حال، امروز مسئلهی اصلی کشور این نیست. اکنون میهن ما با چالشها و تهدیدهای جدی روبهروست؛ در شرایطی هستیم که باید با جهان گفتوگو کنیم، از منافع ملی خود دفاع نماییم و با تدبیر از بحرانها عبور کنیم.
سرمایهی اجتماعی عظیمی که از روزهای جنگ و مقاومت برای ما به جا مانده، باید پاس داشته شود
حقیقت پور درباره انسجام و همدلی به جا مانده از جنگ ۱۲ روزه گفت: در چنین هنگامهای، سرمایهی اجتماعی عظیمی که از روزهای جنگ و مقاومت برای ما به جا مانده، باید پاس داشته شود. نباید با بیتدبیری آن را از میان ببریم. آیا زن یا مرد بیحجاب، بخشی از این سرمایه نیستند؟ بیگمان هستند. باید آنان را حفظ کرد، نه طرد.
فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: راه مواجهه با این خواهران، عقلانی و اخلاقی است، نه قهری. آنان با حجاب دشمنی ندارند، با دین اسلام لج نیستند. تنها باید با صبر، مدارا و گفتوگو، شرایط را مدیریت کرد تا بتوان به مسائل اصلی کشور پرداخت و راه برونرفت از مشکلات را گشود.
وی ادامه داد: باید پرسید چه کسانی پشت این طرحها و التهابآفرینیها هستند؟ همان تندروهایی که در گذشته نگذاشتند برجام در مسیر درست خود پیش رود، همانهایی که با اقدامات نسنجیده، هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کردند. امروز نیز همانها، در حالی که مقصرند، طلبکار شدهاند؛ همانهایی که رسانههای رسمی چون صدا و سیما و کیهان را در اختیار دارند، همانهایی که به سفارتها یورش بردند و با آتش زدن سفارت عربستان، چهرهی کشور را در جهان مخدوش کردند.
طراح این موضوعات در زمین دشمن میرقصند!
حقیقت پور درباره اینکه این طرح ها آیا دشمن را خوشحال میکند یا خیر گفت: من نمیگویم برخی در زمین دشمن بازی میکنند؛ میگویم در زمینهی دشمن میرقصند، یعنی با آهنگ او همراه میشوند. تصور کنید شب عاشورا، در مقدسترین مکان عبادی، در حسینیهی امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری از مداح بخواهند سرود «ای ایران» را بخواند. آیا باور میکردید؟ اما این اتفاق پیام دارد: یعنی آنکه به خاطر ایران آمده، حتی اگر از جنس انقلاب اسلامی نباشد، او نیز بخشی از سرمایهی اجتماعی ماست، او هم از ماست، از نظام است.
وی افزود: اکنون باید اندیشید که در جنگ دوازدهروزه، سرمایهی اجتماعی بزرگی شکل گرفته است؛ پرسش این است: صاحب آن کیست؟ اگر ما تندروی کنیم، اگر با نگاه تنگنظرانه رفتار کنیم، صاحب آن سرمایه ما نخواهیم بود. بله، شاید دو میلیون، ده میلیون، یا بیست میلیون حزباللهی پای کار آمده باشند، اما ملت ایران نود میلیون نفر است، و همهی آنان پای کار بودند، با هر سلیقه و پوشش و اندیشهای.
حقیقت پور ادامه داد: صاحب آن سرمایه اجتماعی، ایران است؛ انقلابی است اسلامی، اما در بطن خود، ریشه در تمدن ایرانی دارد. امروز باید مدیریتی داشته باشیم که پاسخگوی این سرمایهی عظیم باشد، مدیریتی که بتواند آن را حفظ کند و گرامی بدارد. باید این سرمایه را تکریم کرد؛ حتی بیحجابش را، حتی آنان را که با ما همفکر نیستند. چون همهی آنان فرزندان همین خاکاند، ستونهای همین خانهاند، و بدون آنان بنای ایران استوار نخواهد ماند.
فعال سیاسی اصولگرا درباره دختران بی حجاب در جنگ ۱۲ روزه گفت: در مراسم تشییع پیکر سرداران بزرگ پس از جنگ دوازدهروزه، صحنههایی دیدم که هیچگاه از یاد نمیرود. زنانی با پوششهای گوناگون، حتی آنان که بیحجاب بودند، در برابر تصاویر شهیدان ایستاده بودند؛ دست بر عکس شهدا میکشیدند، اشک میریختند و تصویر شهید را بر چهرهی خود میمالیدند. در برابر چنین صحنههایی باید زانو زد؛ چرا که این، نشانهی عشق و همدلی با خاک وطن است، فارغ از ظاهر و پوشش.
تمایلات و گرایشهای متفاوتی در جامعه وجود دارد
وی ادامه داد: تمایلات و گرایشهای متفاوتی در جامعه وجود دارد، اما به گمان من، نظام اسلامی ما به اندازهای توانمند و بزرگ هست که بتواند این تفاوتها را تحمل کند. همگان میدانند که بیحجابی امر پسندیدهای نیست، اما امروز زمان سختگیری و برخورد نیست؛ امروز، زمان تحمل و مداراست.
حقیقت پور گفت: آیا من با تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» در این زمان موافقم؟ صریح بگویم: نه، در این مقطع زمانی، مخالفم. در آینده هم اگر قرار است چنین کاری صورت گیرد، باید شیوهی آن مبتنی بر احترام و تکریم باشد. تنها از راه ادب، اخلاق و گفتوگو میتوان به دلها راه یافت و حجاب را ترویج کرد.
وی در پایان تصریح کرد: حجاب را نیز باید درست معنا کنیم. متأسفانه گاهی چادر را معادل حجاب میدانیم و دیگر اشکال پوشش را نادیده میگیریم. این نگاه برای بسیاری از زنان جامعه سخت و محدودکننده است. حجاب، آنگونه که قرآن و اسلام گفته، مفهومی گستردهتر است؛ شامل مرد و زن، و ناظر بر حیا، وقار و اخلاق در نگاه و رفتار است، نه صرفاً در پوشش ظاهری.