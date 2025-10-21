En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴

فرصت انسان بسیار محدود است.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۴۹
| |
306 بازدید
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست
مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی
طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی
سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست
مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی
می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی
به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می‌رسد روزی
می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
نه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه
ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی
جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده
جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی

تعبیر فال حافظ ۲۹ مهر ۱۴۰۴:

اکنون که فرصت آن را داری که از زیباییهای زندگی لذت ببری چرا با بیش از اندازه دل بستن به مال دنیا خود را در تنگنا قرار می دهی؟ زراندوزی و جمع مال در جایی که انسان باید این دنیا را ترک کند، کاری بیهوده است. پس از زندگی خود لذت ببر، مسافرت و گردش کن و از زیبایی های زندگی بهره بگیر که فرصت انسان بسیار محدود است.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های هفتم تا نهم می فرماید:

* شرابی دارم به پاکی جان. پس درویش بر آن عیب مگیر. الهی کسی گرفتار طالع ناموافق نشود.

* اگر می خواهی مراد تو را بدهند، خواهش های نفسانی را رها کن. ارج بزرگی در آنست که کلاهت را از طرف دیگری بدوزی. هر بخش کلاه تو نماینده بخشی از ترک هوای نفسانی باشد.

* نمی دانم گریه و ناله شباویز در کنار جوی برای چیست؟ مگر او هم مانند من شب و روز غم می خورد.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- شما که زندگی نسبتاً خوب و مرفهی داری، چرا اینقدر حرص مال و جاه را می خوری و خود را در ورطه نگرانی می اندازی. کاش به اطراف خود نگاه می کردی تا بدانی چه بسیار کسانی که حسرت زندگی شما را می خورند. بنابراین هر چه زودتر تغییر عقیده بده و با مردم باش. به داد دل آنها برس و از زیاده خواهی دست بردار وگرنه عمر کوتاه خواهی داشت.

۳- این هفته پدر یا همسرتان معامله ای خواهد کرد که بسیار سود آور است. مقامی به یکی از آنها پیشنهاد می شود که پذیرفتن آن موجب پیشرفت خواهد شد. در هفته آینده چیزی از دست خواهید داد. علتش ندادن صدقه می باشد. پس نذر خود را ادا کنید. مسافرتی مهم در پیش است. از مهلکه ای نجات یافته اید. به شکرانه آن به یکی از مشاهد متبرکه بروید و سروه مبارکه کهف را بخوانید.

۴- ویژگی های شما عبارت اند از: وسواسی، منظم، با سلیقه، لطیف و مهربان.

۵- رنگ مناسب و برازنده شما صورتی، آبی نفتی و سفید است که شما را جذاب و با وقار می کند و به شما شور و نشاط می بخشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال روز تفال فالگیری فال حافظ خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
تفال به حافظ؛ امروز 10 خرداد ماه
فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه
فال حافظ 28 شهریور 1404
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟
فال حافظ 31 شهریور 1404
فال حافظ 11 خرداد 1404
فال حافظ 13 خرداد 1404
فال حافظ ۲۰ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ 25 تیر 1404
فال حافظ امروز 2 مهر 1404
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
فال حافظ ۱۸ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 9 خرداد 1404
فال حافظ 29 شهریور 1404
فال حافظ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ 4 خرداد 1404
سایر اخبار

فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴

«جزئیات پیش پا افتاده» اما تکان‌دهنده یک‌رمان/تجاوز به دختر فلسطینی و قتلش توسط سربازهای اسرائیلی

«جزئیات پیش پا افتاده» اما تکان‌دهنده یک‌رمان/تجاوز به دختر فلسطینی و قتلش توسط سربازهای اسرائیلی

یادکرد دولت‌آبادی از تقوایی: ما داریم تمام می‌شویم!

فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه

روایات‌ تاریخی از لحظه و علت درگذشت حافظ

پیام سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت روز حافظ

فال حافظ برای امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه

برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005bR7
tabnak.ir/005bR7