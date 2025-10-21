فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴

* شرابی دارم به پاکی جان. پس درویش بر آن عیب مگیر. الهی کسی گرفتار طالع ناموافق نشود.

* اگر می خواهی مراد تو را بدهند، خواهش های نفسانی را رها کن. ارج بزرگی در آنست که کلاهت را از طرف دیگری بدوزی. هر بخش کلاه تو نماینده بخشی از ترک هوای نفسانی باشد.

* نمی دانم گریه و ناله شباویز در کنار جوی برای چیست؟ مگر او هم مانند من شب و روز غم می خورد.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- شما که زندگی نسبتاً خوب و مرفهی داری، چرا اینقدر حرص مال و جاه را می خوری و خود را در ورطه نگرانی می اندازی. کاش به اطراف خود نگاه می کردی تا بدانی چه بسیار کسانی که حسرت زندگی شما را می خورند. بنابراین هر چه زودتر تغییر عقیده بده و با مردم باش. به داد دل آنها برس و از زیاده خواهی دست بردار وگرنه عمر کوتاه خواهی داشت.

۳- این هفته پدر یا همسرتان معامله ای خواهد کرد که بسیار سود آور است. مقامی به یکی از آنها پیشنهاد می شود که پذیرفتن آن موجب پیشرفت خواهد شد. در هفته آینده چیزی از دست خواهید داد. علتش ندادن صدقه می باشد. پس نذر خود را ادا کنید. مسافرتی مهم در پیش است. از مهلکه ای نجات یافته اید. به شکرانه آن به یکی از مشاهد متبرکه بروید و سروه مبارکه کهف را بخوانید.

۴- ویژگی های شما عبارت اند از: وسواسی، منظم، با سلیقه، لطیف و مهربان.

۵- رنگ مناسب و برازنده شما صورتی، آبی نفتی و سفید است که شما را جذاب و با وقار می کند و به شما شور و نشاط می بخشد.