به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ «تلاش حامیان قانون عفاف و حجاب برای دور زدن مصوبه شورای عالی امنیت ملی/ در ستاد امر به معروف چه خبر است؟/ تمرکز بر حجاب در شرایط اقتصادی فعلی» نوشت: زمانی که محمدحسین طاهری آکردی پس از کنارهگیری کاظم صدیقی به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد، پیشبینی میشد اقداماتی برای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام دهد. طاهری آکردی چهرهای است در این مسائل از کاظم صدیقی تندتر است و در رویکردهای مربوط به حجاب، به تقابل و ارشادهای حضوری باور دارد.
در شرایطی که هنوز رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب نشده و پیشبینی میشد یک رئیس با رویکرد اعتدالی انتخاب شود، نخستین اقدام جدی این نهاد در زیرمجموعه استانیاش انجام شد. روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف استان تهران خبر ار تشکیل «اتاق وضعیت حجاب و عفاف» در تهران داد.
مؤمننسب از عموم مردم دعوت کرده در «قرارگاه ناظران مردمی» عضو شوند، اما هیچ توضیحی درباره ماهیت این اتاق و وظایف اعضایش نداده است. با این حال، او گفته اولویت دوره جدید، تکمیل زیرساخت انسانی و نرمافزاری است، نه سختافزاری. آنها به دنبال ساخت ساختمان یا خرید تجهیزات گرانقیمت نیستند. بزرگترین سرمایه کشور، مردم مؤمن و انقلابی هستند. با فعالسازی ۸۰٬۰۰۰ نیروی آموزشدیده میتوان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد، حتی پیش از اتکا به بودجههای کلان دولتی. به گفته او، «اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و بهکارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی است.»
اظهارات دبیر ستاد امر به معروف استان تهران با انتقادات زیادی از سوی چهرههای سیاسی، کارشناسان و افکار عمومی همراه شد و سوالات زیادی را ایجاد کرد.
نخست اینکه مشخص نیست منابع مالی این ۸۰ هزار نیرو چگونه تأمین میشود و آیا بودجه ستاد امر به معروف آنقدر هست که بتواند علاوه بر اعضای خودش، هزینههای این نیروها را پرداخت کند؟ اما سوال مهمتر درباره نحوه مواجهه این افراد با مردم و ارشاد آنان است. آیا قرار است دوباره دوربینهای لباس شخصیها و حجاببانها برای عکس گرفتن از زنان و دختران کمحجاب و بیحجاب به خیابانها بیایند و درگیری ایجاد شود؟ آیا حاکمیت سیاست درگیری با مردم را در حال حاضر میپذیرد یا خیر؟ اینها از مهمترین سوالاتی است که در اظهارات مؤمننسب به آنها پاسخ داده نشده است.