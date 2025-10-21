عکس:فینال جام جهانی جوانان؛ اوج هیجان فوتبال
تیم ملی فوتبال مراکش بامداد امروز در فینال جام جهانی ۲۰۲۵ زیر ۲۰ سال (جوانان) که به میزبانی شیلی برگزار شد، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل آرژانتین به پیروزی رسید و برای اولینبار در تاریخ به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافت.
