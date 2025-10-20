En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حکم بازداشت جان بولتون رسما صادر شد + سند

چند روز پیش هیئت منصفه‌ای در ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن، علیه جان بولتون کیفرخواست صادر کرده بود.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۱۰
| |
456 بازدید

حکم بازداشت جان بولتون رسما صادر شد + سند

به گزارش تابناک، چند روز پیش هیئت منصفه‌ای در ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن، علیه جان بولتون کیفرخواست صادر کرده بود. این اتهامات مربوط به نگهداری و ارسال غیرقانونی اطلاعات محرمانه است. در این پرونده، بولتون به خاطر نگهداری و ارسال غیرقانونی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تحت تعقیب قرار گرفته است.

این تحقیق در ماه اوت آشکار شد؛ زمانی که مأموران اف‌بی‌آی خانه بولتون در مریلند و دفتر او در واشنگتن را بازرسی کردند تا شاید اسناد محرمانه‌ای را بیابند که از دوران خدمت او در دولت باقی مانده است.
 
در کیفرخواست ۱۸ موردی علیه بولتون، مسیر پرونده‌ای حقوقی مشخص شده است که محور آن شخصیتی برجسته در سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه است؛ فردی که به دلیل دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌اش درباره قدرت آمریکا شناخته می‌شود و پس از خروج از دولت ترامپ به عنوان منتقدی سرسخت و صریح از رئیس‌جمهور سابق مطرح شد.

گفتنی است، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا جان بولتون اعلام جرم حکم بازداشت خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد/ ترامپ دنبال تحمیل است نه معامله
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف اسناد محرمانه در دفتر بولتون
تصاویر حمله اف‌بی‌آی به خانه جان بولتن
۱۸۰ سال زندان در انتظار جان بولتون
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۸ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bQU
tabnak.ir/005bQU