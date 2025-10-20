حکم بازداشت جان بولتون رسما صادر شد + سند

به گزارش تابناک، چند روز پیش هیئت منصفه‌ای در ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن، علیه جان بولتون کیفرخواست صادر کرده بود. این اتهامات مربوط به نگهداری و ارسال غیرقانونی اطلاعات محرمانه است. در این پرونده، بولتون به خاطر نگهداری و ارسال غیرقانونی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تحت تعقیب قرار گرفته است.

این تحقیق در ماه اوت آشکار شد؛ زمانی که مأموران اف‌بی‌آی خانه بولتون در مریلند و دفتر او در واشنگتن را بازرسی کردند تا شاید اسناد محرمانه‌ای را بیابند که از دوران خدمت او در دولت باقی مانده است.



در کیفرخواست ۱۸ موردی علیه بولتون، مسیر پرونده‌ای حقوقی مشخص شده است که محور آن شخصیتی برجسته در سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه است؛ فردی که به دلیل دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌اش درباره قدرت آمریکا شناخته می‌شود و پس از خروج از دولت ترامپ به عنوان منتقدی سرسخت و صریح از رئیس‌جمهور سابق مطرح شد.

گفتنی است، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ بوده است.