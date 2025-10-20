به گزارش تابناک، حضرت آیتالله خامنهای در سخنرانی روز دوشنبه تاکید کردند: این شخص (رئیسجمهور آمریکا) سعی کرد با رفتار سخیف و دروغهای فراوان درباره منطقه، ایران و ملت ایران، به صهیونیستها روحیه و خود را توانا جلوه دهد، اما اگر توانایی دارد، برود میلیونها نفری را که در همه ایالتهای آمریکا علیه او شعار میدهند آرام کند.
واکنش رسانههای بینالمللی
رد پیشنهاد ترامپ
خبرگزاری انگلیسی «رویترز» عصر دوشنبه در گزارشی، نوشت که «رهبر ایران پیشنهاد ترامپ برای مذاکره را نپذیرفت و نابودی توانمندیهای هستهای ایران توسط آمریکا را رد کرد». این خبرگزاری به این بخش از سخنان حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر اینکه «ترامپ میگوید اهل معامله است، اما اگر معاملهای با زور و اجبار همراه و نتیجه آن از پیش تعیین شده باشد، این معامله نیست، بلکه تحمیل و قلدری است» توجه ویژه نشان داد.
به رویاپردازی ادامه بده
وبگاه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» نیز به درباره سخنرانی روز دوشنبه حضرت آیتالله خامنهای نوشت: «رهبر ایران به ترامپ گفت که به رویاپردازی ادامه بده». این رسانه عبری همچنین رد پیشنهاد اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره مذاکره را ازسوی رهبرمعظمانقلاب مورد توجه قرار داد.
تهران مقاومت میکند
وبگاه هفتهنامه آمریکایی «نیوزویک» نیز طی گزارشی دراین زمینه، نوشت: «رهبر ایران ترامپ را مسخره کرد و گفت «در رویاهایت بمان». این نشریه همچنین درباره اهمیت مواضع اخیر رهبرمعظمانقلاب نیز تاکید کرد که «این سخنان، آنهم با توجه به تحولات اخیر، نشان میدهد تهران در برابر فشارهای واشنگتن، ازجمله تحریمهای مداوم با هدف فلج کردن اقتصاد و برنامه هستهای ایران، مقاومت میکند». «نیوزویک» در ادامه تصریح کردهاست که «تمسخر ترامپ ازسوی رهبر ایران نشان میدهد که با وجود تهدیدهای نظامی، درگیریهای منطقهای و فشار اقتصادی، ایران حاضر نیست به ادعاهای آمریکا یا دیپلماسی دیکته شده از سوی واشنگتن تن دهد».
ادعای وهمآلود ترامپ
«تایمز هند» از دیگر رسانههای بینالمللی بود که سخنان روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب را بازتاب داد و نوشت: «آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، ادعاهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه واشنگتن تأسیسات هستهای ایران را نابود کرده است، به سخره گرفت و این ادعا را وهمآلود خواند». این رسانه در ادامه افزود: «رهبر ایران همچنین تلاشهای ترامپ برای صلح غزه را «سخنان پوچ و لافزنی» دانست».
دانش با حمله از بین نمیرود
رسانه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز در گزارشی با تاکید بر اینکه رهبر ایران، رئیسجمهور آمریکا را مسخره کرد، نوشت: «پس از حدود ۴ ماه از حمله آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، رهبر ایران روز دوشنبه در دیداری، ترامپ را مورد تمسخر قرار داد و تاکید کرد: «دانش را نمیتوان با حمله از بین برد».
واشنگتن را تجسم واقعی تروریسم
شبکه المنار لبنان نیز با تیتر «امام خامنه ای در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره نابودی صنعت هستهای ایران: ایرادی ندارد، به همین خیال باشید» نوشت: امام خامنه ای آمریکا را شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دانست و واشنگتن را تجسم واقعی تروریسم دانست.
به همین خیال باش!
خبرگزاری تاس نیز در این باره اعلام کرد: آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، تأکید کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممکن است همچنان معتقد باشد که کل زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی در حملات ماه ژوئن نابود شده است. او در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیسجمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هستهای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.
خیلی خوب، به همین خیال باش!