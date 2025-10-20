نتانیاهو: دیروز ۱۵۳ تُن بمب بر سر غزه ریختیم!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه مدت‌هاست حکم بازداشتش را به عنوان جنایتکار جنگی صادر کرده است، در سخنانی به نسل کُشی خود مباهات کرد و گفت ارتش رژیم، دیروز، ۱۵۳ تُن بمب را در غزه خالی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنیامین نتانیاهو در ادامه سخنانش در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) تصریح کرد: ما همچنین قول دادیم که تمام افراد ربوده شده زنده (اسرای اسرائیلی) را بازگردانیم و متعهد به بازگرداندن تمام اجساد از نوار غزه هستیم.

وی افزود: ما ۲۳۹ فرد ربوده شده (اسیران اسرائیلی) را از طریق مجموعه‌ای از توافقات بازگردانده‌ایم و مصمم هستیم که این ماموریت را به پایان برسانیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و اروپا از تل‌آویو مدعی شد «اسرائیل» پس از جنگ هفتم اکتبر در هفت جبهه جنگیده است.

نتانیاهو در ادامه لفاظی‌های قبلی خود علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ما به همه اعضای محور ایران ضربه وارد کرده‌ایم و همچنان در غزه هستیم و اکنون حماس را از همه طرف محاصره کرده‌ایم.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر که در نهایت تَن به مذاکره و توافق با حماس داده و در تحقق اهداف اعلامی‌اش در خصوص نابودی مقاومت فلسطین ناکام مانده است، افزود: قدرت نظامی و اداری حماس کاهش خواهد یافت.

نتانیاهو همچنین در ادعایی، حماس را به نقض توافق آتش‌بس در غزه متهم کرد و گفت در واکنش به حادثه رفح، به ده‌ها هدف در نوار غزه حمله کردیم.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، این رژیم انواع جنایت و نسل کشی را مرتکب شد و یکی از وجوه بارز این جنایت‌ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌ها است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد.

از سوی دیگر، دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (یکم آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرده است.

به دنبال این حکم، رژیم صهیونیستی نیز از این دادگاه درخواست کرده بود که در خصوص حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ برکنار شده این رژیم تجدید نظر کند.