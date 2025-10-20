En
راهکار قالیباف برای تکمیل مترو حومه تهران

محمدباقر قالیباف با اشاره به دغدغه نمایندگان تهران در حوزه حمل‌ونقل ریلی، گفت: تکمیل پروژه های متروی حومه تهران لزوما به فاینانس نیاز ندارد بلکه با توجه به تردد روزانه سه میلیون نفر و درآمد اقتصادی که این طرح دارد، بخش خصوصی هم می تواند با ورود به این پروژه و سرمایه گذاری در آن، آن را اجرا کند و در زمان معقول و به‌صرفه به سود اقتصادی برسد.
راهکار قالیباف برای تکمیل مترو حومه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع نمایندگان استان تهران که امروز(دوشنبه، ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴) در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، موضوع بهداشت، آب، آموزش، حمل و نقل به ویژه در حوزه ریلی شهری و حومه را از مهم ترین چالش های استان تهران نام برد و با اشاره به تاکید برخی نمایندگان استان تهران به لزوم تکمیل پروژه های متروی حومه تهران، گفت: تکمیل پروژه های متروی حومه تهران لزوما به فاینانس نیاز ندارد بلکه بخش خصوصی هم می تواند با ورود به این پروژه و سرمایه گذاری در آن، آن را اجرا کند و در زمان معقول و به‌صرفه به سود اقتصادی برسد.

قالیباف در ادامه با اشاره به طرحی که در حال بررسی در مرکز پژوهش های مجلس است تا «حومه» به تهران اضافه شود، اظهار داشت: امروز شاهد تردد روزانه ۳ میلیون نفر هستیم که از حومه به شهر تهران وارد و خارج می شوند و می توانند برای بخش خصوصی شاخص مهم سودآوری باشد اما پیش از آن باید حومه تهران جزو تهران قرار گیرد تا مشکل احداث مترو و ادامه آن از شهر تهران به استان و حومه برطرف شود.

روند اصلاح بافت فرسوده شهری در تهران ادامه یابد

قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه موضوع حریم تهران باید پیگیری و تعیین تکلیف شود، با اشاره به اهمیت اصلاح بافت فرسوده بیان داشت: بافت فرسوده تهران باید با نگاه دقیق به ساکنان این بخش که اغلب از قشر مستضعف هستند و آسیب های اجتماعی نیز در این مناطق بیشتر به چشم می خورد، پیگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران: اولویت نمایندگان تهران پیگیری اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با ۸۰ درصد پیشرفت است

سیدعلی یزدیخواه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد مجمع نمایندگان استان تهران پرداخت و گفت: نمایندگان تهران برای رسیدگی به مشکلات استان تهران و به ویژه شهر تهران در قالب کارگروه هایی تقسیم بندی شده اند تا موضوعات تمام مناطق مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت قرار دادن پیگیری تکمیل پروژه هایی که ۸۰ درصد آن انجام شده است، گفت: از موضوعات مهمی که در دستور کار مجمع نمایندگان استان تهران بود، موضوع قطعی های مکرر برق، آب و گاز بود همچنین مسائل مربوط به حوزه حریم تهران را نیز پیگیری کردیم.

وی در ادامه سهم تهران از بودجه عمرانی کشور را ۱.۴ عنوان کرد که برای افزایش آن پیگیری های لازم صورت گرفته است و گفت: کارگروه های ویژه ای در مجمع نمایندگان استان تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد تا مسائل مردم مربوط به جنگ از حین آن تا بعد از آن پیگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران همچنین گزارشی از پیگیری های انجام شده برای حل مشکل آب، ساماندهی بافت های فرسوده، وضعیت اتباع، احداث و تکمیل پروژه های مترو به ویژه در حومه تهران، معضلات پسماند و فاضلاب و آلودگی هوا و اصلاح و مدیریت مصرف ارائه کرد.

تأکید اعضای مجمع نمایندگان استان تهران بر تعیین تکلیف پروژه‌های مترو حومه تهران

به گزارش خانه ملت، سایر اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این جلسه ضمن اینکه تهران را نماد و ویترین کشور دانستند، بر ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای انضباط بخشی به حوزه حمل و نقل در تهران تأکید کردند و خواستار پیگیری احداث و تکمیل پروژه های مترو حومه تهران شدند. همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی ویژه به معیشت اهالی مناطق محروم استان شدند که اغلب با بی توجهی روبرو می شود.

نمایندگان تهران همچنین خواستار ساماندهی وضعیت ترافیک، حمل و نقل و هوای پاک شدند و تأکید کردند مسئولان سازمان های ذیربط باید به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تهران نمایندگان تهران مترو تهران ترافیک حمل و نقل عمومی
