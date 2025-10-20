به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس، «مجید احمدی» مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز، امروز چهارشنبه (۲۳ مهر ۱۴۰۴) در پی انتشار خبر فوت یک دانشآموز در یکی از مجتمعهای آموزشی این ناحیه، تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی حادثه را تأیید کرد.
وی همچنین تأکید کرد که فیلم دوربینهای مداربسته، ادعای تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه را تأیید نمیکند، اما تماس تلفنی معاون با پدر، موضوع اصلی پیگیری قضایی خانواده است.
تماس معاون مدرسه و فوت در منزل
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز، ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی، تأکید کرد: بر اساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانشآموز، فوت این دانشآموز در منزل اتفاق افتاده است.
وی درباره ابعاد منتشر شده پیرامون رفتار معاون مدرسه نیز توضیح داد: هیچ شواهدی دال بر بروز تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه مشاهده نشده و فیلم دوربین مدار بسته مدرسه نیز بر این موضوع صحه میگذارد.
احمدی، محور ابهام و پیگیری خانواده را اینگونه تشریح کرد: پدر دانشآموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمینهساز انجام این حادثه توسط فرزندم در منزل شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده در پی بروز یک مسأله تربیتی در مدرسه طی تماس تلفنی از پدر دانشآموز خواستم روز بعد برای گفتوگو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.
آموزش و پرورش منتظر اعلام نظر مراجع قضایی
وی با اشاره به پیگیریهای قانونی خانواده دانشآموز، اعلام کرد:چون در زمینه ابعاد این حادثه ابهام وجود دارد و خانواده در حال پیگیری قضایی این حادثه هستند، ما نیز منتظر اعلام نظر این مراجع ذیصلاح هستیم.
احمدی همچنین ضمن ابراز تأسف مجدد، از حضور شخصی خود و دیگر مسئولان در مراسمهای مربوط به این دانشآموز خبر داد.
به گزارش تابناک، طی اخبار واصله، رفتار تحقیرآمیز و فشار روانی چند مسئول مدرسه، کودکی ۱۲ ساله را تا مرز ناامیدی کشاند.
«سام زارعی»، دانشآموز کلاس ششم یکی از مدارس مطرح شیراز، پس از دو ساعت التماس بیپاسخ به معاون مدرسه، تصمیمی گرفت که جامعه را در شوک فرو برد. خانوادهاش میگویند: «سام برنمیگردد، اما نمیخواهیم هیچ دانشآموز دیگری قربانی فشار روحی مدارس شود.»