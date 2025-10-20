دیدار فرستادگان آمریکا با نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که «جارد کوشنر» و «استیو ویتکاف» ۲ فرستاده رئیس جمهور آمریکا وارد تلآویو شدند و دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی با آنان آغاز شد.
شبکه الجزیره نیز در این باره اعلام کرد که در این دیدار درباره پایان مرحله اول آتشبس مبنی بر تحویل اسیران به اسرائیل و دسترسی به اجساد اسیران گفتوگو خواهد شد.
این شبکه گزارش داد: همچنین موضوع مهم دیگری که در این دیدار بررسی خواهد شد، روند انتقال از مرحله اول آتش بس به مرحله دوم است که در آن مسائل مهمی بررسی خواهد شد که مهمترین آن خلع سلاح حماس و تبدیل غزه به منطقه خالی از سلاح و نیز بازسازی این شهر است.
جارد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه CBS در شامگاه یکشنبه درباره سفرش به غزه بدون اشاره به جنایت اسرائیل در غزه، گفت: صحنه شبیه وضعیتی بود که گویی یک بمب هستهای آنجا منفجر شده است. مردم را دیدم که میان ویرانهها بازمیگردند. از ارتش اسرائیل پرسیدم کجا میروند؟ گفتند به سرزمین خودشان برمیگردند، جایی که خانههایشان ویران شده بود، تا در آنجا چادری برپا کنند. این بسیار غمانگیز است، چون جای دیگری برای رفتن ندارند.
وقتی از کوشنر پرسیده شد آیا آنچه در غزه رخ داده را نسلکشی میداند، پاسخ داد: نه، قطعاً نه. این یک جنگ بود.