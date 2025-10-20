En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار فرستادگان آمریکا با نتانیاهو

منابع رسانه‌ای صهیونیستی از ورود فرستادگان آمریکا به سرزمین‌های اشغالی و دیدار آنها با نخست‌وزیر رژیم اشغالگر درباره نوار غزه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۴۲
| |
3 بازدید
دیدار فرستادگان آمریکا با نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که «جارد کوشنر» و «استیو ویتکاف» ۲ فرستاده رئیس جمهور آمریکا وارد تل‌آویو شدند و دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با آنان آغاز شد.

شبکه الجزیره نیز در این باره اعلام کرد که در این دیدار درباره پایان مرحله اول آتش‌بس مبنی بر تحویل اسیران به اسرائیل و دسترسی به اجساد اسیران گفت‌و‌گو خواهد شد.

این شبکه گزارش داد: همچنین موضوع مهم دیگری که در این دیدار بررسی خواهد شد، روند انتقال از مرحله اول آتش بس به مرحله دوم است که در آن مسائل مهمی بررسی خواهد شد که مهم‌ترین آن خلع سلاح حماس و تبدیل غزه به منطقه خالی از سلاح و نیز بازسازی این شهر است.

جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه CBS در شامگاه یکشنبه درباره سفرش به غزه بدون اشاره به جنایت اسرائیل در غزه، گفت: صحنه شبیه وضعیتی بود که گویی یک بمب هسته‌ای آنجا منفجر شده است. مردم را دیدم که میان ویرانه‌ها بازمی‌گردند. از ارتش اسرائیل پرسیدم کجا می‌روند؟ گفتند به سرزمین خودشان برمی‌گردند، جایی که خانه‌هایشان ویران شده بود، تا در آنجا چادری برپا کنند. این بسیار غم‌انگیز است، چون جای دیگری برای رفتن ندارند.

وقتی از کوشنر پرسیده شد آیا آنچه در غزه رخ داده را نسل‌کشی می‌داند، پاسخ داد: نه، قطعاً نه. این یک جنگ بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو رژیم صهیونیستی چارد کوشنر استیو ویتکاف آتش بس اسرائیل غزه نسل کشی
اصلاً شما چه کاره هستی؟!/موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ اگر لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این مقطع زمانی بسیار مهم است/ سلاح حشدالشعبی می تواند از مسائل مورد گفتگو باشد
ادعای معنادار استیو ویتکاف درباره مذاکره با ایران
اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده است/ آغاز همگرایی اسلامی علیه رژیم صهیونیستی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
افت قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ تجاری آمریکا و چین
سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این مقطع زمانی بسیار مهم است/ سلاح حشدالشعبی می تواند از مسائل مورد گفتگو باشد
زیدآبادی: همه کشورها رابطه عادی با آمریکا دارند
المیرا شریفی‌مقدم به وحید هاشمیان: پرسپولیس جای تو نیست!
کنایه آخوندی به تصویب CFT
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
تصاویری از حاشیۀ مراسم امروز حسینیۀ امام خمینی(ره)
هشدار عمو فیتیله‌ای خطاب به پدر و مادرها
پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه
ترامپ و پوتین؛ از کی‌یف تا تهران!
اصلاً شما چه کاره هستی؟!/موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ اگر لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
تورم ۴۰تا۶۰درصدی اجاره طی ۱۰سال
اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده است/ آغاز همگرایی اسلامی علیه رژیم صهیونیستی
طعنه رهبر انقلاب در واکنش به ادعای ترامپ
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۸ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bPO
tabnak.ir/005bPO