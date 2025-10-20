کنایه آخوندی به تصویب CFT

نهایتا CFT به تصویب مجمع رسید و از سوی رییس مجلس ابلاغ شد. ولی زمانی که ده سال از امضای برجام گذشته ‌است و هفت سال این مصوبه در مجلس و مجمع سرگردان بوده‌ا ست. و بهترین فرصت‌ها از این ملت با سخنانی پوچ و مهمل ستانده شده ‌است.

به گزارش تابناک؛ عباس آخوندی در کانال تلگرام خود نوشت:

از نظر من همه‌ی سرگردانی معلول بی‌دولتی بوده و هست؛ و اکنون هم که تصویب شده‌است در غیاب وجود دولت ملی کاغذ پاره‌ای بیش نیست.

این مصوبات که در جای خود بسیار ارجمندند در ناکجاآباد چه ارزشی دارند؟ آیا زمان آن نرسیده است که بازگشت به ایده‌ی ایران و تاسیس دولت ملی مدرن در دستور کار سیاست‌مداران ایران قرار گیرد؟