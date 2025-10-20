En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت

رضا درویش در چهار سال حضورش در باشگاه پرسپولیس بر اساس اسناد موجود در کدال بالغ بر ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان هزینه روی دست پرسپولیس گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۲۱
| |
1137 بازدید
|
۴

هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت

پایان حکومت رضا درویش در پرسپولیس گرچه دیرهنگام بود، اما این تغییر در باشگاه سرخ پایتخت لازم بود تا نفس و خون تازه‌ای به ساختار مدیریتی باشگاه پرسپولیس وارد شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رضا درویش رفت؛ شاید خوشحال کننده‌ترین خبر برای هواداران پرسپولیس که از یک سال پیش چنین اتفاقی را انتظار می‌کشیدند و بارها با شعار علیه مدیرعامل خود، خواهان جدایی او شده بودند. با این حال درویش قصد رفتن نداشت و در نهایت هم گویا با تماس دو عضو هیأت مدیره باشگاه و تهدید به اینکه اگر استعفا ندهد، در جلسه هیأت مدیره برکنار می‌شود، استعفا داد و رفت.

درویش طولانی‌ترین دوران حضور یک مدیرعامل در باشگاه پرسپولیس را در ۲۵ سال اخیر که لیگ برتر حرفه‌ای شده است، به نام خود ثبت کرد. مردی که از ۲۲ دی ۱۴۰۰ روی صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس نشست و جانشین مجید صدری شد که چهار ماهی پس از استعفای جعفر سمیعی، مدتی سرپرستی باشگاه را به عهده داشت. در نهایت درویش در روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از صندلی مدیرعاملی پرسپولیس دل کند تا مدت زمان مدیریتش به ۱۳۷۵ روز برسد.

در حالی از سال ۱۳۹۴ که برانکو ایوانکوویچ به ایران آمد، با ثبات‌ترین نیمکت متعلق به پرسپولیسی‌ها بود و پس از جدایی برانکو هم دوران کوتاهی گابریل کالدرون و سپس یحیی گل‌محمدی هدایت سرخپوشان را به عهده گرفتند، اما از زمان آمدن درویش به یک باره داستان متفاوت شد. پرسپولیس پس از آمدن درویش با شش سرمربی به صورت موقت و دائم کار کرد؛ ابتدای یحیی گل‌محمدی مجبور به استعفا شد که دلایل استعفای او ورزشی نبود، چرا که در همان فصل اوسمار ویرا که دستیار یحیی بود کار را ادامه داد و در پایان فصل تیم را به قهرمانی رساند. در ادامه خوان کارلوس گاریدو، کریم باقری (موقت)، اسماعیل کارتال و وحید هاشمیان انتخاب‌های درویش برای نیمکت پرسپولیس بودند که سرخپوشان با هیچکدام از انتخاب‌های درویش به موفقیتی دست پیدا نکرد که البته دوران حضور هاشمیان هنوز به اتمام نرسیده و ممکن است ادامه داشته باشد.

پرسپولیس در دوران حضور درویش موفق به کسب دو جام لیگ برتر، یک جام حذفی و یک سوپرجام شده است که این قهرمانی‌ها در دوره حضور یحیی گل‌محمدی کسب شد و تک جام کسب شده در دوره اوسمار هم به نوعی نتیجه کاری بود که پرسپولیس با گل‌محمدی شروع کرد و به دلیل مشکلات موجود استعفا داد.

نتایج پرسپولیس در آسیا اما در دوره حضور درویش، جزو ضعیف‌ترین نتایج سالیان اخیر این تیم به شمار می‌رود. پرسپولیس پس از حضور درویش به عنوان مدیرعامل در سال ۲۰۲۲ باوجود کسب سهمیه، موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای نشد تا از آسیا حذف شد. در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هم به ترتیب در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا در مرحله گروهی حذف شد و برای سال ۲۰۲۵ حتی موفق به کسب سهمیه آسیایی در هیچ رده‌ای نشد.

نکته جالب توجه درباره مدیریت رضا درویش در پرسپولیس، هزینه‌های اوست. درویش در چهار سال حضورش در باشگاه پرسپولیس به دوره‌ای برخورد کرد که این باشگاه بورسی شد و تمام هزینه‌های رسمی صورت گرفته در باشگاه باید در کدال ثبت می‌شد. از همین‌رو فارغ از بحث‌های رسانه‌ای و کمک‌های غیر رسمی هوادار متمول به پرسپولیس که در دوره رضا درویش بسیار مورد بحث بود، سرخپوشان پایتخت در این چهار سال مبلغی بالغ بر ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت

براساس اعداد ثبت شده در کدالِ «نماد باشگاه پرسپولیس» و هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ [که مربوط به فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌شود] که در اصل اولین فصل فوتبالی هزینه‌کرد رضا درویش در باشگاه بوده، پرسپولیسی‌ها مبلغی بالغ بر ۴۶۵ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

اعداد ثبت شده در کدالِ «نماد باشگاه پرسپولیس» و هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ که دومین فصل هزینه‌کرد درویش در پرسپولیس می‌شده، این مدیر مبلغ ۵۵۳ میلیارد هزینه روی دست باشگاه گذاشته است.

اعداد ثبت شده در کدالِ «نماد باشگاه پرسپولیس» مربوط به سومین فصل فوتبالی مدیریت رضا درویش و هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ به یک باره رشد عجیبی داشته و پرسپولیسی‌ها ۱۰۳۷ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند که از قضا پرسپولیس با این همه هزینه نه جامی گرفت و نه حتی موفق به کسب سهمیه آسیایی شد.

هنوز برای بررسی هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ زمان باقی است، اما بر اساس آنچه از باشگاه پرسپولیس و همچنین مالکیت این باشگاه به گوش می‌رسد، بودجه مربوط به این فصل که در اختیار رضا دوریش بود، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تخمین زده می‌شود که با این وضعیت، پرسپولیسی‌ها وضعیت مناسبی هم در لیگ برتر ندارند.

هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت

جمع هزینه‌هایی که درویش در چهار فصل مدیریتش در باشگاه پرسپولیس داشته به عدد ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان می‌رسد؛ هزینه‌ای که شامل دو قهرمانی لیگ برتر، یک حذفی و یک سوپرجام شد و در آسیا پرسپولیس حتی از مرحله گروهی هم نتوانست صعود کند.

در هر صورت دوره مدیریت رضا درویش در پرسپولیس با این هزینه هنگفت و البته زیان‌های انباشته‌ای که آن هم در کدال قابل مشاهده است، به پایان رسید. گرچه پایان حکومت درویش دیرهنگام بود، اما این تغییر در باشگاه سرخ پایتخت لازم بود تا نفس و خون تازه‌ای به ساختار مدیریتی باشگاه پرسپولیس وارد شود. چراکه درویش تیمی را تحویل گرفت که با قهرمانی‌های متعدد در لیگ برتر و دو بار صعود به فینال آسیا، موفقیت‌های متعددی را ثبت کرده بود، اما حالا در فوتبال ایران هم توان بردن رقبا را ندارد. حکومتی که تحویل گرفته شد و ویرانه‌ای که باقی مانده و باید دید آیا مدیر بعدی می‌تواند دوباره پرسپولیس را به دوران اوج بازگرداند یا این کار زمان‌بر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا درویش پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ یحیی گل‌محمدی اوسمار ویرا گابریل کالدرون وحید هاشمیان کریم باقری خوان کارلوس گاریدو اسماعیل کارتال پیمان حدادی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد/ ترامپ دنبال تحمیل است نه معامله
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جلسه پرسپولیس با اوسمار ویه‌را
درویش با یک تماس استعفا داد؛ ماجرای برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!
پایان درویش در پرسپولیس با استعفا
سرنوشت هاشمیان از دست خودش خارج شد/ کریم، اوسمار و یک گزینه آلمانی
دو سناریوی پیش‌روی وحید هاشمیان با اخراج اوسمار ویرا؛ پرواز یا سقوط هلی‌کوپترِ پرسپولیس؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
1
5
پاسخ
سازمان بازرسی و مجلس باید به این قضیه ورودکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
5
پاسخ
خروجی ۳ هزار میلیاردی ک از جیب مردم بوده ،چیه؟
در ضمن چرا مالیاتی پرداخت نشده؟
عاشق ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
6
پاسخ
پول مفته دیگه ، یه سفره ای پهنه دورو بریا آی میخورن ، آی میخورن . اگه بدونین چند نقر از کنار این پرسپولیس و استقلال به چه سرمایه هایی رسیدن !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
4
پاسخ
جالبه حقوق و مزایای پرسنلی که ربطی به بازیکنان نداره 91 درصد رشد کرده. جریان چیه؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
افت قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ تجاری آمریکا و چین
سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این مقطع زمانی بسیار مهم است/ سلاح حشدالشعبی می تواند از مسائل مورد گفتگو باشد
زیدآبادی: همه کشورها رابطه عادی با آمریکا دارند
المیرا شریفی‌مقدم به وحید هاشمیان: پرسپولیس جای تو نیست!
کنایه آخوندی به تصویب CFT
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
تصاویری از حاشیۀ مراسم امروز حسینیۀ امام خمینی(ره)
هشدار عمو فیتیله‌ای خطاب به پدر و مادرها
پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه
ترامپ و پوتین؛ از کی‌یف تا تهران!
اصلاً شما چه کاره هستی؟!/موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ اگر لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
تورم ۴۰تا۶۰درصدی اجاره طی ۱۰سال
اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده است/ آغاز همگرایی اسلامی علیه رژیم صهیونیستی
طعنه رهبر انقلاب در واکنش به ادعای ترامپ
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۸ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bP3
tabnak.ir/005bP3