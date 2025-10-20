هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت

پایان حکومت رضا درویش در پرسپولیس گرچه دیرهنگام بود، اما این تغییر در باشگاه سرخ پایتخت لازم بود تا نفس و خون تازه‌ای به ساختار مدیریتی باشگاه پرسپولیس وارد شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رضا درویش رفت؛ شاید خوشحال کننده‌ترین خبر برای هواداران پرسپولیس که از یک سال پیش چنین اتفاقی را انتظار می‌کشیدند و بارها با شعار علیه مدیرعامل خود، خواهان جدایی او شده بودند. با این حال درویش قصد رفتن نداشت و در نهایت هم گویا با تماس دو عضو هیأت مدیره باشگاه و تهدید به اینکه اگر استعفا ندهد، در جلسه هیأت مدیره برکنار می‌شود، استعفا داد و رفت.

درویش طولانی‌ترین دوران حضور یک مدیرعامل در باشگاه پرسپولیس را در ۲۵ سال اخیر که لیگ برتر حرفه‌ای شده است، به نام خود ثبت کرد. مردی که از ۲۲ دی ۱۴۰۰ روی صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس نشست و جانشین مجید صدری شد که چهار ماهی پس از استعفای جعفر سمیعی، مدتی سرپرستی باشگاه را به عهده داشت. در نهایت درویش در روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از صندلی مدیرعاملی پرسپولیس دل کند تا مدت زمان مدیریتش به ۱۳۷۵ روز برسد.

در حالی از سال ۱۳۹۴ که برانکو ایوانکوویچ به ایران آمد، با ثبات‌ترین نیمکت متعلق به پرسپولیسی‌ها بود و پس از جدایی برانکو هم دوران کوتاهی گابریل کالدرون و سپس یحیی گل‌محمدی هدایت سرخپوشان را به عهده گرفتند، اما از زمان آمدن درویش به یک باره داستان متفاوت شد. پرسپولیس پس از آمدن درویش با شش سرمربی به صورت موقت و دائم کار کرد؛ ابتدای یحیی گل‌محمدی مجبور به استعفا شد که دلایل استعفای او ورزشی نبود، چرا که در همان فصل اوسمار ویرا که دستیار یحیی بود کار را ادامه داد و در پایان فصل تیم را به قهرمانی رساند. در ادامه خوان کارلوس گاریدو، کریم باقری (موقت)، اسماعیل کارتال و وحید هاشمیان انتخاب‌های درویش برای نیمکت پرسپولیس بودند که سرخپوشان با هیچکدام از انتخاب‌های درویش به موفقیتی دست پیدا نکرد که البته دوران حضور هاشمیان هنوز به اتمام نرسیده و ممکن است ادامه داشته باشد.

پرسپولیس در دوران حضور درویش موفق به کسب دو جام لیگ برتر، یک جام حذفی و یک سوپرجام شده است که این قهرمانی‌ها در دوره حضور یحیی گل‌محمدی کسب شد و تک جام کسب شده در دوره اوسمار هم به نوعی نتیجه کاری بود که پرسپولیس با گل‌محمدی شروع کرد و به دلیل مشکلات موجود استعفا داد.

نتایج پرسپولیس در آسیا اما در دوره حضور درویش، جزو ضعیف‌ترین نتایج سالیان اخیر این تیم به شمار می‌رود. پرسپولیس پس از حضور درویش به عنوان مدیرعامل در سال ۲۰۲۲ باوجود کسب سهمیه، موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای نشد تا از آسیا حذف شد. در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هم به ترتیب در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا در مرحله گروهی حذف شد و برای سال ۲۰۲۵ حتی موفق به کسب سهمیه آسیایی در هیچ رده‌ای نشد.

نکته جالب توجه درباره مدیریت رضا درویش در پرسپولیس، هزینه‌های اوست. درویش در چهار سال حضورش در باشگاه پرسپولیس به دوره‌ای برخورد کرد که این باشگاه بورسی شد و تمام هزینه‌های رسمی صورت گرفته در باشگاه باید در کدال ثبت می‌شد. از همین‌رو فارغ از بحث‌های رسانه‌ای و کمک‌های غیر رسمی هوادار متمول به پرسپولیس که در دوره رضا درویش بسیار مورد بحث بود، سرخپوشان پایتخت در این چهار سال مبلغی بالغ بر ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

براساس اعداد ثبت شده در کدالِ «نماد باشگاه پرسپولیس» و هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ [که مربوط به فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌شود] که در اصل اولین فصل فوتبالی هزینه‌کرد رضا درویش در باشگاه بوده، پرسپولیسی‌ها مبلغی بالغ بر ۴۶۵ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

اعداد ثبت شده در کدالِ «نماد باشگاه پرسپولیس» و هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ که دومین فصل هزینه‌کرد درویش در پرسپولیس می‌شده، این مدیر مبلغ ۵۵۳ میلیارد هزینه روی دست باشگاه گذاشته است.

اعداد ثبت شده در کدالِ «نماد باشگاه پرسپولیس» مربوط به سومین فصل فوتبالی مدیریت رضا درویش و هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ به یک باره رشد عجیبی داشته و پرسپولیسی‌ها ۱۰۳۷ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند که از قضا پرسپولیس با این همه هزینه نه جامی گرفت و نه حتی موفق به کسب سهمیه آسیایی شد.

هنوز برای بررسی هزینه‌های مربوط به سال منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ زمان باقی است، اما بر اساس آنچه از باشگاه پرسپولیس و همچنین مالکیت این باشگاه به گوش می‌رسد، بودجه مربوط به این فصل که در اختیار رضا دوریش بود، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تخمین زده می‌شود که با این وضعیت، پرسپولیسی‌ها وضعیت مناسبی هم در لیگ برتر ندارند.

جمع هزینه‌هایی که درویش در چهار فصل مدیریتش در باشگاه پرسپولیس داشته به عدد ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان می‌رسد؛ هزینه‌ای که شامل دو قهرمانی لیگ برتر، یک حذفی و یک سوپرجام شد و در آسیا پرسپولیس حتی از مرحله گروهی هم نتوانست صعود کند.

در هر صورت دوره مدیریت رضا درویش در پرسپولیس با این هزینه هنگفت و البته زیان‌های انباشته‌ای که آن هم در کدال قابل مشاهده است، به پایان رسید. گرچه پایان حکومت درویش دیرهنگام بود، اما این تغییر در باشگاه سرخ پایتخت لازم بود تا نفس و خون تازه‌ای به ساختار مدیریتی باشگاه پرسپولیس وارد شود. چراکه درویش تیمی را تحویل گرفت که با قهرمانی‌های متعدد در لیگ برتر و دو بار صعود به فینال آسیا، موفقیت‌های متعددی را ثبت کرده بود، اما حالا در فوتبال ایران هم توان بردن رقبا را ندارد. حکومتی که تحویل گرفته شد و ویرانه‌ای که باقی مانده و باید دید آیا مدیر بعدی می‌تواند دوباره پرسپولیس را به دوران اوج بازگرداند یا این کار زمان‌بر است.