En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وام‌های نجومی بازنگشت؛ هزینه‌ها صعودی شد/ در بانک سینا چه خبر است؟

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی و سامانه کدال، بانک سینا با افزایش مطالبات معوق، رشد هزینه‌ها و بدهی بین‌بانکی روبه‌رو بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۱۸
| |
633 بازدید

وام‌های نجومی بازنگشت؛ هزینه‌ها صعودی شد/ در بانک سینا چه خبر است؟

بانک سینا، یکی از بازو‌های اصلی مالی بنیاد مستضعفان، این روز‌ها با کوهی از بدهی‌های بانکی و حجم قابل‌توجهی از مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که نه تنها نشانی از توسعه ندارد، بلکه نشانه‌ای روشن از ضعف در مدیریت منابع و انحراف از مأموریت‌های اولیه این بانک است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد بانک سینا در پایان شهریور ۱۴۰۴ حاوی زنگ خطری جدی است. به گونه‌ای که این بانک بورسی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب هفت فقره وام پرداخت کرده، اما ۴۵۱ میلیارد تومان از این مبلغ در ردیف بدهی‌های غیرجاری ثبت شده است؛ رقمی که تقریباً نیمی از کل وام‌های پرداختی را شامل می‌شود و از بحران بازپرداخت در میان تسهیلات‌گیرندگان خبر می‌دهد.

در جزئیات این رقم، ۱۳۳ میلیارد تومان از وام‌ها در وضعیت سررسید گذشته و ۳۱۸ میلیارد تومان در ردیف مطالبات معوق قرار گرفته است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از منابع بانک که باید دوباره در چرخه تسهیلات‌دهی فعال می‌شد، اکنون در بن‌بست بازگشت سرمایه گرفتار شده است.

وام‌های نجومی بازنگشت؛ هزینه‌ها صعودی شد/ در بانک سینا چه خبر است؟

بدهی سنگین به نظام بانکی

بررسی ترازنامه بانک سینا در سه‌ماهه منتهی به خرداد امسال نیز تصویری شکننده از وضعیت مالی این بانک ارائه می‌دهد. بدهی بانک به سایر بانک‌ها به ۷،۳۳۷ میلیارد تومان رسیده، در حالی که مطالباتش از سایر بانک‌ها تنها ۱،۱۴۶ میلیارد تومان است؛ اختلافی فاحش که نشان می‌دهد سینا در موقعیت بدهکار خالص قرار دارد و برای تأمین نقدینگی روزمره به منابع بین‌بانکی متکی شده است.

در ادبیات بانکی، چنین وضعیتی نشانه‌ی وابستگی خطرناک به وام‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به زنجیره‌ای از بدهی‌های درون‌بانکی، افزایش هزینه تأمین مالی و در نهایت، تضعیف تراز نقدینگی منجر شود.

رشد هزینه‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک سینا

بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، عملکرد سه‌ماهه نخست امسال بانک سینا نیز پرسش‌برانگیز است. طی این دوره، هزینه‌های اداری و عمومی بانک به ۱،۷۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است. در همین بازه، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز با رشد ۵۱ درصدی به بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش همزمان این دو شاخص، بیانگر رشد هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمدی در مدیریت مطالبات است؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر ساختار مالی بانک وارد می‌کند.

فاصله شعار تا واقعیت

بانک سینا، به‌عنوان یکی از نهاد‌های مالی وابسته به بنیاد مستضعفان، مأموریت داشت تا با حمایت از تولید، اشتغال و اقشار کم‌برخوردار، بازوی اجرایی سیاست‌های عدالت اقتصادی باشد. با این حال، شاخص‌های عملکردی اخیر، از فاصله عمیق میان اهداف اعلامی و واقعیت میدانی حکایت دارد.

وقتی بانکی که نامش با «مستضعفان» گره خورده، در مدیریت منابع، بازپرداخت تسهیلات و نسبت کفایت سرمایه ناتوان است، طبیعی است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وابسته به آن نیز دچار تزلزل شود.

به گزارش تابناک؛ چالش‌های امروز بانک سینا را نمی‌توان صرفاً به تأخیر در بازپرداخت تسهیلات نسبت داد. آنچه اکنون در جریان است، نشانه‌ای از ناترازی ساختاری و ضعف در مدیریت منابع و مصارف است؛ بحرانی که بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار اصلی، نباید در برابر آن سکوت کند. به بیان دیگر؛ اگر این بنیاد قصد دارد نام «عدالت» را از قالب شعار به عرصه عمل بازگرداند، ناگزیر است در سیاست‌گذاری‌های بانکی خود بازنگری جدی انجام دهد، بازنگری‌ای که باید از شفافیت مالی، پاسخگویی مدیران و تمرکز بر مأموریت‌های توسعه‌ای آغاز شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک سینا وام میلیاردی بدهی بانکی بدهکاران بانکی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد/ ترامپ دنبال تحمیل است نه معامله
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۸ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bP0
tabnak.ir/005bP0