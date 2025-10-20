انتقاد تند علم الهدی از بازرسی خانم وزیر!

آن شخصی که خانم وزیر را در فرودگاه بازرسی کرده بود به وظیفه اش عمل نکرد بلکه یا از روی جهالت یا به تحریک دیگران این کار را کرد. بازرسی طریقی است که من مطمئن بشوم برای اینکه این فرد تروریست نیست. خانم وزیر آمده آنجا تروریست است؟ او را باید حتما بگردد تا ثابت شود تروریست نیست؟

خدا به انسان عقل هم داده که غیر از اینکه متدین است، باید عاقل هم باشد تا فریب نخورد. اگر برادر خودش هم می خواست رد شود او را هم بازرسی می کرد؟ بعد فرمودند: احساساتی کار کردن در درگاه خدا محاسبه می شود، اینطوری نیست که کسی مثلا بگوید حزب اللهی هستیم و با دولت بد باشد و بتواند اهانت و توهین کند و بعد به خیال خودش فکر کند کار خوبی کرده و به حساب مجاهده بگذارد. آبروی مسلمان را بردن در درگاه خدا مسئولیت دارد.