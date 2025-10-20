En
انتقاد تند علم الهدی از بازرسی خانم وزیر!

یکی از فعالان توئیتری با اشاره به حضورش در یک کلاس درس واکنشی از علم الهدی امام جمعه مشهد به ماجرای برکناری مدیرکل فرودگاه یک شهر به دلیل بازرسی از وزیر راه را روایت کرد.
انتقاد تند علم الهدی از بازرسی خانم وزیر!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، او نوشت: امشب وسط کلاس درس فقه کارگزار یکی از دوستان موضوع خانم وزیر رو پیش کشید و گفت که اون مسئول نباید اخراج میشد و منتظر جواب استاد شد اما پاسخ استاد همه رو شگفت زده کرد!

آن شخصی که خانم وزیر را در فرودگاه بازرسی کرده بود به وظیفه اش عمل نکرد بلکه یا از روی جهالت یا به تحریک دیگران این کار را کرد. بازرسی طریقی است که من مطمئن بشوم برای اینکه این فرد تروریست نیست. خانم وزیر آمده آنجا تروریست است؟ او را باید حتما بگردد تا ثابت شود تروریست نیست؟
 
خدا به انسان عقل هم داده که غیر از اینکه متدین است، باید عاقل هم باشد تا فریب نخورد. اگر برادر خودش هم می خواست رد شود او را هم بازرسی می کرد؟ بعد فرمودند: احساساتی کار کردن در درگاه خدا محاسبه می شود، اینطوری نیست که کسی مثلا بگوید حزب اللهی هستیم و با دولت بد باشد و بتواند اهانت و توهین کند و بعد به خیال خودش فکر کند کار خوبی کرده و به حساب مجاهده بگذارد. آبروی مسلمان را بردن در درگاه خدا مسئولیت دارد.
 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۲
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
جهت استحضار ایت اله علم الهدا و سایر مسئولین عزیز از این نوع طرز تفکر :
جناب کشمیری مسئول دفتر شهید رجایی بود همین اعتمادها ایشان را شهید کرد اگر بازرسی بد است پس چرا؟ اگر هم خوب است باز چرا؟ اتفاقا به نظر من خانم وزیر باید آن بازرسی کننده را تشویق هم میکرد چون آن بازرس یه وظیفه اش عمل کرده دوما خانم وزیر چرا از گیت بازرسی عبور می کرد که این اتفاق بیافتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
لطفا خبر مستند بگذارید نه از منابع غیرموثق.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
سبحان الله
آقای علم الهدی
برادرش که هیچ اگر پدرش هم رد می شد هم باید او را بازرسی می کرد
شما هم رد بشوی باید بازرسی بشوی.
با همین فکر بود که حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و شهید بهشتی و رجایی و باهنر شهید شدند.در جنگ دوازده روزه فرماندهان و دانشمندان ترور شدند...اسراییل در ارکان نفوذ کرد
قوانین امنیت برای همه یکسان است
خداوند انشاالله به همه فهم و بصیرت عنایت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
من که چیزی نغهمیدم.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
1
0
پاسخ
چه عجب یک حرف درست از ايشان شنیدیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
پروتوکل های امنیت پرواز بدون هیچ استثنایی باید رعایت شوند. چنانکه بعضی اشیا را هیچکس، حتی وزیر هم نباید با خود در طول پرواز حمل نماید. کسی را برای انجام وظیفه نباید خلع کرد.
اکبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
1
1
پاسخ
خب به فرض که مامورحفاظت خطا کرده همه میدانند ماموران حفاظت فرودگاه زیرمجموعه نیروهای مسلح هستند به مدیرفرودگاه چه ربطی داشت که سرکارخانم عزلش کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
1
2
پاسخ
همه در برابر قانون برابرند، استثنا هم نداریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
1
5
پاسخ
بازرسی فرودگاه در قسمت عادی وزیر و غیر وزیر نمی شناسه و درستش همینه .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
4
3
پاسخ
واقعا حرف درستی هست مثل اینکه نگهبان مصلا همیشه امام جمعه را بازرسی کند که این کار خلاف عقل و شان هست و توهین به بالاترین مقام مجموعه هست
