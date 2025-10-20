En
تذکر تند عضو مجلس به وزیر کشور

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور تأکید کرد که اجرای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام و موازی کار‌ها متوقف شود.
تذکر تند عضو مجلس به وزیر کشور

خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه موازی «نشانی» توسط سازمان ثبت‌احوال و مغایرت آن با قانون، تأکید کرد که اجرای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام و موازی کارها متوقف شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان باهدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی در قالب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسید.

با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه‌شدن ضمانت‌های اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهره‌برداری از سامانه در سال‌های اخیر سرعت مضاعف گرفت و هم‌اکنون درصد قابل‌توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاه‌های متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهره‌برداری از اطلاعات آن هستند.

متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب‌نامه شماره 114922 مورخ 1403/8/1 در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت‌احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد.

طبق بررسی‌های انجام شده اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت‌احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت‌احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.
 

