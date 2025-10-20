تذکر تند عضو مجلس به وزیر کشور

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور تأکید کرد که اجرای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام و موازی کار‌ها متوقف شود.

خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه موازی «نشانی» توسط سازمان ثبت‌احوال و مغایرت آن با قانون، تأکید کرد که اجرای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام و موازی کارها متوقف شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان باهدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی در قالب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسید.

با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه‌شدن ضمانت‌های اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهره‌برداری از سامانه در سال‌های اخیر سرعت مضاعف گرفت و هم‌اکنون درصد قابل‌توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاه‌های متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهره‌برداری از اطلاعات آن هستند.

متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب‌نامه شماره 114922 مورخ 1403/8/1 در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت‌احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد.

طبق بررسی‌های انجام شده اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت‌احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت‌احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.

