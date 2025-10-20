En
نتانیاهو: ترامپ از جدیت حمله به ایران آگاه بود

نتانیاهو گفت: «من با [طرح]هفت‌صفحه‌ای به جلسه ترامپ رفتم و گفتم این کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم. راه دیگری نداریم، به هرحال انجامش می‌دهیم.» هدف قرار دادن حسن نصرالله، حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه را در آستانه سقوط قرار داده بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل جزئیات جدیدی را از پشت پرده همکاری آمریکا و اسرائیل در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و چگونگی موافقت ترامپ افشا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، نتانیاهو همچنین گفت که جنگ با ایران به پایان نرسیده و «هیچ‌گاه به پایان نخواهد رسید.»

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادامه داد: ما تا حد زیادی تهدید ایران را دور کردیم، اما این جنگ هنوز خاتمه نیافته است و هیچ‌وقت به پایان نخواهد رسید. اسرائیل همچنان ایران را زیر نظر دارد.»

او گفت: «روز پنجشنبه در آخرین گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره این موضوع صحبت کردم و آماده‌ایم در صورت لزوم هرگونه اقدامی را اتخاذ کنیم.»

تاریخ حمله پیش از نخستین دیدار با ترامپ مشخص بود

نخست‌وزیر اسرائيل گفت زمانی که در ماه فوریه برای نخستین‌بار در دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با او دیدار کرد، نهاد‌های امنیتی اسرائيل درباره حمله ماه ژوئن به ایران به جمع‌بندی رسیده و تاریخ آن را تعیین کرده بودند.

 نتانیاهو گفت: «من با [طرح] هفت‌صفحه‌ای به آن جلسه رفتم و گفتم این کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم. راه دیگری نداریم، به هرحال انجامش می‌دهیم.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود پس از ارائه طرح حمله به ایران به دونالد ترامپ، به او گفته است که اسرائیل تنها در حمله به یک هدف در ایران با مشکل مواجه است.

 نتانیاهو گفت: «به او گفتم، آقای رئیس‌جمهور، تنها یک مورد است که به تصمیم شما نیاز دارد. دونالد، دوست من، تو می‌توانی کاری را که برای ما بسیار دشوار است، انجام دهی، و آن نفوذ به عمق فردو به وسیله تجهیزات ویژه‌ای است که تنها ایالات متحده امریکا آن را در اختیار دارد. این که آمریکا فقط آن‌ها را در اختیار دارد، یک نعمت بزرگ است.» 

به گفته نخست‌وزیر اسرائیل، ترامپ متوجه «جدی بودن موقعیت» شد.
نتانیاهو گفت: «او من را درک کرد و به این موضوع پی‌برد. هنوز با [انجام حمله] موافقت نکرده و درباره پیوستن به آن تصمیم نگرفته بود، اما درک کرد که ما چاره‌ای جز انجام آن را نداریم.»

به گفته نتانیاهو، وقتی که در راه بازگشت از ایالات متحده امریکا بود، آماده‌سازی حملات ۱۲ روزه به ایران، موسوم عملیات «طلوع شیران» آغاز شد.

نخست‌وزیر اسرائیل ضمن تمجید از همکاری نهادهای امنیتی اسرائیل گفت: «ارتش، نیروی هوایی، آمان (اداره اطلاعات نظامی اسرائیل) و موساد اقدامات تاریخی انجام دادند.»

او درباره شدت به‌روزرسانی و جمع‌آوری اطلاعات از سوی نهاد‌های امنیتی اسرائیل گفت: «در ابتدا هر چهار هفته، سپس هر هفته، بعد هر روز، بعد هر ساعت و سپس هنگامی که هواپیما‌ها در مسیر انجام حملات بودند، اطلاعات جدید دریافت می‌کردیم.»

نخست‌وزیر اسرائیل درباره دلیل تصمیم او به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، گفت: «فکر می‌کردم برای این که بتوانیم برنامه هسته‌ای ایران را بیشتر به عقب برانیم، باید دانشمندان ارشد هسته‌ای را حذف کنیم.»

 نتانیاهو گفت: «در دو دقیقه نخست این عملیات فوق‌العاده فهمیدم که به همه اهداف خود می‌رسیم و همین‌طور هم شد.»

زمان‌بندی عملیات

 نتانیاهو جنگ با ایران را موضوعی که «۴۰ سال» ذهنش را درگیر کرده بود توصیف کرد و گفت: «به این دلیل که من خطر تسلیحات هسته‌ای ایران را می‌دیدم و می‌دانستم محور ایران [با چنین تهدیدی] ما را تا سر حد مرگ خواهد برد. می‌دانستم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست‌یابد، موجودیت ما با خطر بسیار بزرگی روبرو می‌شود.»

نخست‌وزیر اسرائیل درباره علت زمان حمله، مدعی شد پس از ترور حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله و تضعیف این گروه، ایران به سرعت به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای پیش رفت.

نتانیاهو ادعا کرد: «وقتی [نصر‌الله] از بین رفت، محور ایران شکست. وقتی که محور ایران شکست، تهران فهمید که دیگر آن ابزار را برای نابودی ما در اختیار ندارد و بنابراین با شتاب به سوی [دستیابی به سلاح هسته‌ای] پیش‌ رفت. آن‌ها ظرف چند ماه می‌توانستند به یک و یا شاید دو بمب هسته‌ای برسند.»

 نتانیاهو افزود: «به لحظه سرنوشت‌ساز رسیدیم. می‌دانستم که باید برای حذف این تهدید هرچه سریع‌تر اقدام کنیم.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت که ترور حسن نصرالله، حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه را در آستانه سقوط قرار داده بود و ایران قصد داشت برای جلوگیری از این اتفاق، دو لشکر هوابرد به سوریه اعزام کند.

 نتانیاهو گفت: «ایران می‌خواست برای نجات [حکومت اسد] دو لشکر هوابرد اعزام کند و من به نیروی هوایی دستور دادم که با آن‌ها روبرو شود یا آن‌ها را از این کار باز دارد و بازدارندگی واقعا عمل کرد و [بشار اسد] سرنگون شد.»
 

