رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه فرایند استخدام در سال جاری با شفافیت و سلامت کامل انجام شده است گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نیروی جدید الاستخدام طبق قانون رتبه‌بندی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی باقرزاده در نشست بررسی عملکرد این مرکز با اشاره به چالش‌های موجود و حجم بالای مراجعات، اظهار کرد: فرایند استخدام در سال جاری با شفافیت و سلامت کامل انجام شده است.

رتبه‌بندی بیش از ۱۰۰ هزار نیروی جدیدالاستخدام

وی به رسیدگی به پرونده‌های بیش از ۴۲۰ هزار نفر در زمینه رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نیروی جدید الاستخدام طبق قانون رتبه‌بندی شده‌اند.

باقرزاده گزارشی از فرایند انتخاب معلم نمونه ارائه داد و تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ هزار نفر در این فرایند شرکت کردند و این کار بدون اعتراض و با سلامت کامل انجام شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری با قدردانی از مدیریت نقل و انتقالات، افزود: از ۱۳۰ هزار متقاضی، حدود ۷۰ درصد با رعایت تراز نیروی انسانی موافقت شده است.

وی در ادامه به ساماندهی نیروی انسانی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی، مدیریت نیاز‌ها و موجودی‌ها به گونه‌ای بوده که نیاز اکثریت مناطق رفع شده است.

باقرزاده همچنین به اتصال کد فضا به واحد سازمانی به عنوان یک دستاورد جدید اشاره کرد که به حل مشکلات کمک کرده است.

وی بر اهمیت اجرای قانون تأکید کرده و گفت که این مرکز باید اصول قانونی و اخلاقی را رعایت کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در پایان این نشست خطاب به همکاران خود در این مرکز، گفت: اقدامات سال تحصیلی گذشته را مرور و تجربیات کسب‌شده را برای بهبود عملکرد در سال آینده مورد استفاده قرار داده شود تا با چالش‌های کمتری در برنامه ریزی و اجرا مواجه شویم.