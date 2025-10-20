En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ، غول ماریجوانا را به عراق می‌فرستد

دونالد ترامپ با اعلام اینکه یک غول فروشگاه ماریجوانا در دیترویت، نماینده ویژه جدید دولتش در عراق خواهد بود، یک پست دولتی دیگر را به یکی از حامیان کمپین ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خود اعطا کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۶۱
| |
682 بازدید
|
۱
ترامپ، غول ماریجوانا را به عراق می‌فرستد

انتصاب مارک ساوایا، تاجر ساکن میشیگان و اینفلوئنسر اینستاگرام که بارها با رئیس جمهور آمریکا عکس گرفته است، در صفحه اجتماعی ترامپ اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه نوشت: «خوشحالم که اعلام کنم مارک ساوایا به عنوان نماینده ویژه در جمهوری عراق خدمت خواهد کرد. درک عمیق مارک از روابط عراق و ایالات متحده و ارتباطات او در منطقه، به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک خواهد کرد.»

ترامپ در مورد ساویا همچنین اضافه کرد: «مارک یکی از بازیگران کلیدی در کمپین من در میشیگان بود، جایی که او و دیگران به کسب رکوردی در رأی‌گیری با مسلمانان آمریکایی کمک کردند. تبریک می‌گویم، مارک!»

ساویا، طبق صفحه لینکدین خود، هیچ تجربه دولتی در سطح محلی، ایالتی یا فدرال ندارد. او صاحب کسب‌وکاری در منطقه اطراف دیترویت است، جایی که او زنجیره‌ای از داروخانه‌های ماری‌جوانا به نام لیف اند باد را تأسیس کرده است که به دلیل کمپین بازاریابی تهاجمی خود در سطح محلی شناخته می‌شود.

مارک ساوایا بعد از ظهر یکشنبه در اینستاگرام خود نوشت: «من عمیقاً از رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ به خاطر انتصاب من به عنوان فرستاده ویژه در جمهوری عراق، سپاسگزارم. من متعهد به تقویت مشارکت ایالات متحده و عراق تحت رهبری و هدایت رئیس جمهور ترامپ هستم. متشکرم، آقای رئیس‌جمهور.»

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، انتصاب ساوایا در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ تاکنون خود را به عنوان فردی نشان داده که شخصاً با مصرف مواد مخدر مخالف است.

همچنین ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه، مجموعه‌ای از حملات نظامی را علیه کشتی‌هایی که ادعا می‌کند در حال حمل مواد مخدر به سمت ایالات متحده در کارائیب هستند، آغاز کرده است. طیف گسترده‌ای از منتقدان در سراسر طیف سیاسی، این حملات را طبق قوانین ایالات متحده و بین‌المللی غیرقانونی دانسته‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارک ساوایا عراق نماینده ترامپ ماری جوانا میشیگان ترامپ
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ سراغ ماری جوانا رفت
رهبران مسلمانان میشیگان: از ترامپ حمایت می‌کنیم
ویتکاف: توافق با ایران در راه است
ترامپ آرای جمهوری‌خواهان در دو ایالت دیگر را درو کرد
اعتراض سخنگوی کاخ سفید به شمارش آرا در میشیگان
شیشه نه، ماری جوانا می‌‌کشند!
امیدواری نمایندهٔ ترامپ برای سفر به تهران!
حبس ابد برای قاتل ۱۵ ساله آکسفورد
ماری‌جوآنا ریسک سکته مغزی را افزایش می‌دهد
انهدام سه مزرعه بزرگ کشت شاهدانه در هشترود
دو خوراکی رایج که اعتیادآور هستند!
ترامپ این زن عراقی را به عنوان قاضی‌فدرال معرفی کرد
پلیس آمریکا یک سیاه‌پوست دیگر را کشت
میشیگان؛ آخرین امید سندرز
رئیس هیئت مدیره کنیسه ای در آمریکا کشته شد
تیراندازی در ایالت میشیگان ۴ کشته برجا گذاشت
ماری‌جوآنا علائم آسم را تشدید می‌کند
کشف 9 مزرعه تولید ماری‎جوآنا در اراک
باند تهیه و تولید ماری جوآنا منهدم شد
کشت گیاه ماری جوانا در دهدشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
خوشحالم که می بینم این الیگارشی آمریکایی جنایتکار و تهوع آور بالاخره داره رو به افول میره و برای همیشه به زباله دان تاریخ میپیونده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۵ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۲۴ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۵ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۸ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bO5
tabnak.ir/005bO5