انتصاب مارک ساوایا، تاجر ساکن میشیگان و اینفلوئنسر اینستاگرام که بارها با رئیس جمهور آمریکا عکس گرفته است، در صفحه اجتماعی ترامپ اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز یکشنبه نوشت: «خوشحالم که اعلام کنم مارک ساوایا به عنوان نماینده ویژه در جمهوری عراق خدمت خواهد کرد. درک عمیق مارک از روابط عراق و ایالات متحده و ارتباطات او در منطقه، به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک خواهد کرد.»
ترامپ در مورد ساویا همچنین اضافه کرد: «مارک یکی از بازیگران کلیدی در کمپین من در میشیگان بود، جایی که او و دیگران به کسب رکوردی در رأیگیری با مسلمانان آمریکایی کمک کردند. تبریک میگویم، مارک!»
ساویا، طبق صفحه لینکدین خود، هیچ تجربه دولتی در سطح محلی، ایالتی یا فدرال ندارد. او صاحب کسبوکاری در منطقه اطراف دیترویت است، جایی که او زنجیرهای از داروخانههای ماریجوانا به نام لیف اند باد را تأسیس کرده است که به دلیل کمپین بازاریابی تهاجمی خود در سطح محلی شناخته میشود.
مارک ساوایا بعد از ظهر یکشنبه در اینستاگرام خود نوشت: «من عمیقاً از رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ به خاطر انتصاب من به عنوان فرستاده ویژه در جمهوری عراق، سپاسگزارم. من متعهد به تقویت مشارکت ایالات متحده و عراق تحت رهبری و هدایت رئیس جمهور ترامپ هستم. متشکرم، آقای رئیسجمهور.»
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، انتصاب ساوایا در شرایطی انجام میشود که ترامپ تاکنون خود را به عنوان فردی نشان داده که شخصاً با مصرف مواد مخدر مخالف است.
همچنین ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه، مجموعهای از حملات نظامی را علیه کشتیهایی که ادعا میکند در حال حمل مواد مخدر به سمت ایالات متحده در کارائیب هستند، آغاز کرده است. طیف گستردهای از منتقدان در سراسر طیف سیاسی، این حملات را طبق قوانین ایالات متحده و بینالمللی غیرقانونی دانستهاند.