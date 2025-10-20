تصادف هواپیما با یک خودرو قربانی گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک هواپیمای باری هنگام فرود روی باند فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ با یک وسیله نقلیه برخورد کرد که بر اثر آن ۲ تن کشته شدند.

هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۴ از مبدا امارات به هنگ کنگ پرواز کرده بود. فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های دنیاست.

عکس‌ها و ویدیو‌هایی که در رسانه‌های محلی منتشر شده است نشان می‌دهد که بخشی از بدنه هواپیما در دریای مجاوز فرودگاه فرو رفته و شکاف‌های بزرگی در آن ایجاد شده است.

«دپارتمان هواپیمایی غیرنظامی هنگ کنگ» اعلام کرد که این هواپیما «در هنگام فرود منحرف شد و به دریا افتاد.»

این نهاد افزود: اطلاعات اولیه حاکی است که چهار خدمه هواپیما نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند، اما ۲ کارمند که روی باند فرودگاه بودند به دریا افتادند.

باندی که حادثه در آن اتفاق افتاد موقتا تعطیل شد، اما ۲ باند دیگر فرودگاه هنگ کنگ همچنان فعال است.

پرواز بیش از ۱۲ هواپیمای باربری در روز دوشنبه لغو شد، اما به نظر می‌رسد که تغییری در برنامه هواپیما‌های مسافربری ایجاد نشده است.