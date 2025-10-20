عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: آنفلوآنزا نه‌تنها یک تهدید قدیمی، بلکه یک خطر جدی و فعلی برای بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) در بیمارستان‌های کشور است.

ضعف سیستماتیک در نظام سلامت

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مشاهدات بالینی نشان می‌دهد بیماران بستری در ICU، به ویژه سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت و مشکلات قلبی، روزانه با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند و متأسفانه شماری از آنها جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: آمار‌های نگران‌کننده از بیمارستان‌های کشور در پیک شیوع آنفلوآنزا نشانه یک ضعف سیستماتیک در نظام سلامت است.

فردا بسیار دیر خواهد بود

بازرس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، بسیج ملی و استراتژی چندوجهی را راه نجات دانست و تاکید کرد: اگر امروز اقدام نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. ما نیازمند یک عزم جدی و اقدام فوری در چهار جبهه هستیم.

وی از تولید داخلی و توزیع هوشمند به عنوان اولین جبهه راه نجات یاد و بیان کرد: دولت باید با سرمایه‌گذاری و واگذاری ترجیحی مجوز، تولید داخلی واکسن آنفلوآنزا را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به طور جدی در دستور کار قرار دهد.

این مسئول به سامانه توزیع یکپارچه اشاره کرد و افزود: ایجاد یک سامانه نوبت‌دهی ملی بر اساس شماره ملی، با اولویت‌بندی مشخص برای گروه‌های پرخطر (سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کادر درمان) برای جلوگیری از احتکار و توزیع ناعادلانه واکسن آنفلوآنزا، می‌تواند در همین راستا صورت بگیرد.

ارائه کاملا رایگان واکسن آنفلوآنزا در مراکز بهداشت دولتی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ به جبهه دوم تحت عنوان عدالت بهداشتی و شفافیت مالی، اشاره کرد و ادامه داد: تزریق یارانه مستقیم به حساب خانوار‌های کم‌درآمد برای خرید واکسن یا ارائه رایگان کامل آن در مراکز بهداشت دولتی می‌تواند ما را به سمت عدالتی بهداشتی سوق دهد. همچنین، سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید به طور جدی بر قیمت‌گذاری واکسن در داروخانه‌ها نظارت کند تا از سودجویی جلوگیری شود.

وی به جبهه سوم گریز زد و گفت: آگاهی‌رسانی تهاجمی و مقابله با شایعات یکی دیگر از راه‌های نجات تلقی می‌شود، به طوری که می‌بایست از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای، از چهره‌های محبوب ورزشی و هنری تا روحانیون، برای تأکید بر اهمیت واکسیناسیون استفاده کرد.

لزوم تجهیز مراکز درمانی به کیت‌های تشخیص سریع آنفلوآنزا

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مقوله درماندگی اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: باید برای مقابله فعال با باور‌های غلط مانند «آنفلوآنزا یک سرماخوردگی ساده است» یا «واکسن باعث بیماری می‌شود»، از طریق تولید و توزیع محتوای آموزشی ساده و قابل درک تلاش کرد.

بازرس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران به آخرین جبهه راه نجات تحت عنوان پیشگیری چندلایه اشاره و اظهار کرد: ترویج استفاده از ماسک در فصول سرد سال توسط افراد دارای علائم، به عنوان یک هنجار اجتماعی و مسئولیت اخلاقی، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین باید به تجهیز مراکز درمانی سطح یک به کیت‌های تشخیص سریع آنفلوآنزا برای آغاز به‌موقع درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری، باید توجه کنیم.

آنفلوآنزا قابل پیشگیری و مرگ‌ومیر ناشی از آن غیرقابل قبول است

این فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در پایان گفت: بدون عزمی ملی برای تضمین دسترسی عادلانه به واکسن، شاهد تداوم این تراژدی قابل پیشگیری در ICU‌های کشور خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر امروز هزینه واکسیناسیون سراسری و عادلانه را نپردازیم، فردا شاهد از دست دادن جان‌های بیشتری در ICU‌ها و پرداخت هزینه‌های گزاف درمان خواهیم بود. آنفلوآنزا قابل پیشگیری و مرگ‌ومیر ناشی از آن غیرقابل قبول است.